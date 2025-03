In Friuli si potrà sciare anche a Pasqua e Pasquetta: ecco dove

In Friuli si potrà sciare anche a Pasqua: apertura straordinaria a Sella Nevea.

In Friuli Venezia Giulia si potrà sciare anche a Pasqua e Pasquetta. La notizia che farà felici gli appassionati di sci e snowboard è che il il polo sciistico di Sella Nevea resterà aperto anche dal 19 al 21 aprile, in occasione del weekend di Pasqua e Pasquetta. Grazie alle recenti nevicate e alle temperature favorevoli, PromoTurismoFVG ha deciso di garantire un’apertura straordinaria degli impianti, offrendo così un’ultima opportunità per godersi la neve prima della chiusura definitiva della stagione.

“Un grande regalo per tutti gli amanti della neve, al termine di quella che si avvia a diventare la stagione invernale dei record per il Friuli Venezia Giulia. Grazie al lavoro dei tecnici di PromoTurismoFVG, sarà garantita l’apertura degli impianti del polo di Sella Nevea anche nel weekend di Pasqua e a Pasquetta, dal 19 al 21 aprile”, ha spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

Negli altri cinque poli regionali, ha informato l’esponente della giunta Fedriga, è invece confermata la chiusura degli impianti, prevista per domenica 30 marzo. Fa eccezione Sella Nevea, dove gli impianti resteranno aperti fino a domenica 13 aprile e poi verranno riaperti dal 19 al 21 aprile.

L’apertura a Sella Nevea.

“La neve caduta negli ultimi giorni – ha spiegato Bini – e le temperature che si sono mantenute basse nell’ultima settimana hanno reso possibile un’apertura straordinaria a Sella Nevea per il weekend di Pasqua e di Pasquetta. Una buona notizia che premia l’importante lavoro fatto sul polo dai tecnici di PromoTurismoFVG, per accrescere qualità delle piste e servizi.

Soltanto nell’ultima stagione invernale, con dati aggiornati al 21 marzo, si sono registrati 51.215 primi ingressi e 480.120 passaggi negli impianti di Sella Nevea, con una crescita rispettivamente del 7,7% e del 9,1% rispetto alla stagione 2023/24″.

Le tariffe per sciare a Pasqua e Pasquetta.

Le tariffe applicate nel weekend di Pasqua e a Pasquetta saranno quelle di bassa stagione, già in vigore dal 17 marzo. Nel dettaglio, lo skipass giornaliero costerà 31 euro a prezzo intero, mentre 27,50 euro per gli over 65. Confermato lo skipass a tariffa agevolata di 10 euro per tutti gli under 19. Riduzione dei prezzi anche sul fronte degli skipass ad ore: 22 euro per 3 ore sulle piste, 25 euro per 4 ore, 27,50 euro per 5 ore.