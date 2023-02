Giornata di sconti con lo Sbaracco.

“Un ottimo risultato”. Il presidente di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon commenta con soddisfazione il numero delle adesioni allo Sbaracco nel capoluogo friulano e negli altri comuni che parteciperanno all’iniziativa il prossimo 25 febbraio.

“Contiamo 59 aziende che parteciperanno in città a questo fuoritutto – fa sapere Tollon – e circa 125 in provincia: i consumatori si vedranno scontare fino all’80 per cento articoli di abbigliamento, calzature, arredo, oggettistica e accessori“.

Nel dettaglio, Udine conta appunto 59 adesioni, Tolmezzo 23, Latisana 14, San Daniele 11, una decina a Codroipo, Villa Santina 4 e si aggiungono Gemona con 2, San Vito di Fagagna e Ragogna con una azienda. La novità, ricorda Tollon, è legata al fatto che per la prima volta durante la stagione invernale Confcommercio Federmoda Fvg ha lanciato la data unica regionale, appunto il 25 febbraio, con negozi di oltre venti comuni che apriranno i magazzini e proporranno articoli da non perdere, molti dei quali di grandi brand, con sconti di straordinaria importanza.

Le attività aderenti.

UDINE

Tonini outlet

Shakespeare Pajamas

Cecilia

Pull Love

LV Donna

DOGE Eleganza Sartoriale Italiana

Paprika

Boggi Milano

Must Have

Margherita Abbigliamento

Gianantonio Coeur Et Cuir

AND CAMICIE

TOMANI

Stefanel

Non solo cashmere

NKD

PIUMINI DANESI POOQ DENE

La Mentira

Beauty Star

PROFUMERIA ELISIR

Il Magnifico

Pinocchio

Cityalps Store

Valigeria Moderna

Nina

Cattelan Bis

Antonutti Franz Gioielli

Arteni Udine

Via delle Erbe 3

SPAZIOQUERINI

Boutique Abbazia

Posh

Cuore di Mamma

Eccofatto

MAX&CO

Marcolini

Falco

Quarto Uomo

Undercolors Of Benetton

Corte Pellizzari

K2 Sport

Prima e Poi

Lu/Lù

Noi Passioni Domestiche

Zagolin

Robe di Casa

Thun Shop & More Dueb

Web City

Studios

Mercatovecchio 26

Gioielleria Roberta Ursella

Luciano Franz

Ciani Pelliccerie

Elena Mirò

Porzio

Malani

Depot Men’s Concept Store

Il Bon Bon

Anny M

SAN DANIELE DEL FRIULI

Tentazioni

Calzature Vit

Glamy San Daniele

Foto Ottica D’Orlando

Ketty

Ely C. luxury bijoux

Piccoli giganti

Nicoloso

Settimo Piano

Anna Lizzi

Adelia di Fant

RAGOGNA

Mary Grace

SAN VITO DI FAGAGNA

DLine Cosmetics

TOLMEZZO

Action

Abbigliamento Da Pozzo

Armeria Vidoni

Beauty Star

Boutique della Pelle

Candida

Da Pozzo Casa

Draps di Cjase

L’Erboristeria

Iris Moda

La Nuvola

La Farfalla

L’Intimo

La Nuova Sanitaria

Moda Giovane

Primi Sogni

Peciot’s

Room 17

Studio 84

Seduzioni

Sisters

Under Colours

Zagri

VILLA SANTINA

Ainos

Krizia Sartoria e Bimbi

No Name

Vistits

LATISANA

Formentini Profumeria

Formentini Abbigliamento

Trevisan Confezioni

Ottica Epis

Bonelli Calzature Bimbo

Mico Mode Uomo

Mico Mode Abbigliamento Donna

Initmissimi

Orogemma Argenti

Samma Intimo

Cucciolo

Grazie Mille Graziella

Robinson

Porzio

CODROIPO

Zoffi Abbigliamento

Samma Intimo

Porzio

GEMONA DEL FRIULI

Bravi Market

Mary Poppins Baby Boutique

PORPETTO