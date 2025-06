Al mare? Gli studenti friulani possono andarci in corriera a prezzi scontati

Sconto per gli studenti sulle corriere verso Grado e Lignano.

Da domenica 8 giugno entrerà in vigore un nuovo assetto dei collegamenti extraurbani tra Udine, Grado e Lignano, con un’importante novità per gli studenti: viaggi a metà prezzo sulle corriere verso la costa fino alla fine di giugno. L’iniziativa, promossa da TPL FVG e Arriva Udine in collaborazione con la Regione, è rivolta a tutti gli studenti delle scuole della ex provincia di Udine muniti di abbonamento scolastico annuale TPL FVG.

Gli studenti potranno quindi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano dal lunedì al venerdì a prezzo ridotto, esibendo semplicemente il proprio abbonamento 2024/2025 per ottenere un biglietto valido per andata e ritorno, senza costi aggiuntivi. La promozione può essere utilizzata più volte fino alla fine di giugno.

Il nuovo servizio estivo di trasporto pubblico extraurbano prevede una maggiore frequenza delle corse e collegamenti più diretti e regolari, con corse ogni ora da e per Lignano e Grado, oltre a una migliore integrazione con i principali nodi ferroviari e intermodali come Palmanova, Cervignano e Latisana. Il servizio sarà attivo per tutta la giornata, con orari pensati per essere facilmente memorizzabili e accessibili verso i principali poli di interesse come il mare, i centri urbani e gli ospedali. Nei nodi di interscambio di Palmanova, Cervignano, Latisana, San Giorgio di Nogaro e Mortegliano sarà possibile prendere collegamenti verso numerose destinazioni del territorio, con una rete di trasporti pensata per essere capillare e funzionale.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante ha sottolineato come “sostenere una mobilità pubblica più attrattiva per i giovani significa investire nel futuro e contribuire alla transizione verso modelli di trasporto più sostenibili. Con questa promozione e con il rinnovato servizio estivo, offriamo a studenti e cittadini un’opportunità concreta per scoprire e vivere il territorio in modo più semplice, economico e responsabile”.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire l’uso del trasporto pubblico anche nei mesi estivi e di promuovere abitudini di mobilità sostenibile, soprattutto tra le nuove generazioni, grazie a un sistema di trasporti più efficiente e accessibile.