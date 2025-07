Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.3 con epicentro vicino a Verzegnis

La scossa di terremoto nella tarda serata di ieri.

La terra torna a tremare in Friuli: nella tarda serata di lunedì 21 luglio, precisamente alle 22:52, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter. Secondo i dati dell’Ingv, l’epicentro è stato localizzato a circa un chilometro a nord ovest del comune di Verzegnis, in provincia di Udine.

Il sisma si è verificato a una profondità di 4 chilometri ed è stato avvertito chiaramente in diverse zone della Carnia, suscitando apprensione tra la popolazione locale. Fortunatamente, secondo le prime verifiche, non si registrano danni a persone né a strutture. Le autorità continuano a monitorare la situazione per eventuali sviluppi.