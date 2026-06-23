Se Tu Sês Bon, ultimi giorni per partecipare ai casting

I casting al talent Se Tu Sês Bon sono aperti fino al 30 giugno.

Ultimi giorni per mettersi in gioco e provare a salire sul palco della nuova edizione di “Se Tu Sês Bon”. I casting del talent show friulano chiuderanno infatti il 30 giugno 2026: chi vuole candidarsi come concorrente dovrà compilare il form disponibile sul sito ufficiale e caricare un video, della durata massima di tre minuti, in cui mostrare il proprio talento.

Le iscrizioni sono aperte a esibizioni di ogni genere. Non solo canto e ballo, dunque, ma anche proposte più originali e innovative: dalla magia alla stand-up comedy, dalla danza aerobica ad altre forme di spettacolo capaci di sorprendere il pubblico e la giuria. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.setusesbon.it.

Come partecipare ai casting

I video inviati dai candidati saranno valutati dal gruppo organizzativo sotto la guida del Direttore Artistico. Al termine della selezione verranno comunicati i nomi dei concorrenti ufficiali della XII edizione del talent, fino a un massimo di 30 partecipanti.

La procedura di candidatura è semplice: basta accedere al sito, compilare il modulo online e allegare il video della propria performance. Il termine ultimo resta fissato al 30 giugno, data dopo la quale non sarà più possibile partecipare alla selezione.

Un progetto cresciuto dal basso

Ideato e condotto da Matteo Trogu, “Se Tu Sês Bon” è organizzato da Se Tu Sês Bon ODV. Nato come iniziativa parrocchiale, il progetto è cresciuto anno dopo anno, passando dalle piccole realtà locali ai principali teatri della regione.

La scorsa edizione ha registrato numeri importanti, con 740 spettatori complessivi e una finale al Teatro “Gustavo Modena” di Palmanova vicina al sold-out. Un risultato che conferma l’interesse del pubblico per una manifestazione capace di unire spettacolo, partecipazione e spirito solidale.

Oggi STSB è un’associazione strutturata, formata da oltre venti giovani volontari, alcuni dei quali soci dell’organizzazione. Il gruppo cura ogni aspetto dell’evento: dalla parte amministrativa alla logistica, dalla comunicazione agli allestimenti tecnici, fino alla gestione di audio e luci.

Spettacolo, giovani e solidarietà

Accanto all’intrattenimento, resta centrale anche la finalità solidale del progetto. Per dieci anni il gruppo ha sostenuto una realtà del territorio impegnata nella cura e nella riabilitazione di bambini affetti da malattie oncologiche.

Dalla scorsa edizione, invece, i fondi raccolti vengono destinati ad Hattiva Lab, cooperativa sociale di Udine che promuove progetti socioeducativi rivolti a persone con disabilità e minori con disturbi specifici, contribuendo a percorsi di inclusione, crescita e autonomia.