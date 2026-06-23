Carburanti in Slovenia, nuovo taglio ai prezzi: benzina e diesel costano meno

Scendono i prezzi di benzina e diesel in Slovenia. Dalla mezzanotte di martedì 23 giugno sono entrati in vigore i nuovi valori regolamentati per i carburanti nelle stazioni di servizio fuori dalla rete autostradale, con un calo che interessa sia la verde a 95 ottani sia il diesel.

La benzina a 95 ottani è diminuita di 6,2 centesimi al litro, attestandosi a 1,530 euro al litro. Ancora più marcato il ribasso per il gasolio, che cala di 11,1 centesimi e arriva a 1,496 euro al litro. I nuovi prezzi resteranno validi fino a lunedì 29 giugno 2026.

Quanto costa un pieno in Slovenia

Con i nuovi valori, un pieno da 50 litri di benzina costa 76,50 euro, mentre per la stessa quantità di gasolio la spesa è di 74,80 euro. Rispetto al precedente aggiornamento, il risparmio è di circa 3,10 euro per un pieno di benzina e di 5,55 euro per un pieno di diesel.

Il sistema sloveno prevede ancora la regolamentazione dei prezzi dei carburanti, ma solo nelle stazioni di servizio situate fuori da autostrade e superstrade. Lungo la rete autostradale, invece, i gestori possono fissare liberamente i prezzi, che possono quindi risultare più alti rispetto a quelli calmierati.

I prezzi continueranno a essere aggiornati sulla base della metodologia slovena che tiene conto dell’andamento dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali e delle oscillazioni del cambio tra dollaro ed euro.