A Sappada lo chalet dedicato alla campionessa Lisa Vittozzi

Lo chalet dedicato alla biatleta olimpionica Lisa Vittozzi.

Nasce dal dialogo tra territorio, sport e ospitalità uno dei progetti più significativi per Eirl Dolomites Retreat Sappada: lo chalet dedicato alla biatleta olimpionica Lisa Vittozzi. Un luogo pensato per permettere agli ospiti di vivere una vacanza attiva, senza rinunciare al ritmo lento consapevole che caratterizza il retreat.

L’idea che ha dato origine al progetto.

Il rapporto tra Lisa Vittozzi e i proprietari di Eirl Dolomites Retreat Sappada, Silvia Zambon e Massimiliano Stoffie, nasce da una condivisione profonda: il legame con Sappada e il valore dello sport come elemento identitario della comunità. “L’idea di dedicare lo chalet a Lisa nasce da una passeggiata con il nostro amico e campione olimpionico Silvio Fauner” racconta Silvia Zambon, “osservando l’area degli chalet, Fauner ha subito riconosciuto un’atmosfera familiare, simile ai luoghi in cui si allenava e gareggiava”.



Da quella suggestione, Silvia e Max hanno scelto di creare una connessione tra Eirl e gli sport invernali, intitolando uno degli chalet alla giovane campionessa sappadina Lisa Vittozzi, per creare uno spazio capace di riflettere i valori dell’atleta: benessere, dedizione all’allenamento e un profondo legame con il territorio.

Lo Chalet Lisa Vittozzi per vivere la montagna come un atleta

Situato nell’area più riservata del retreat, lo chalet dedicato a Lisa Vittozzi è realizzato secondo la filosofia costruttiva di Eirl: materiali locali, tecnica di costruzione alpina tradizionale “blockbau”, design sostenibile e massima attenzione per comfort e privacy. All’interno, una stanza multifunzione pensata interamente per unire allenamento e relax, ospita un macchinario polifunzionale e una sauna privata, offrendo agli ospiti la possibilità di vivere una routine sportiva immersa nella natura.



“Un luogo appartato dove rilassarmi dopo i lunghi periodi in giro per il mondo. Qui ritrovo il ritmo della natura, faccio cose semplici, una buona colazione, leggere un libro accanto al fuoco, prendere il sole”, così Lisa racconta cos’è per lei Eirl Dolomites Retreat Sappada.