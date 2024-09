Sicurezza e nuove politiche abitative protagoniste a Casa Moderna

Casa è anche sinonimo di comfort, protezione, tranquillità e Casa Moderna, visitabile a Udine Fiere fino a domenica 6 ottobre, affronta questo tema sia negli stand, sia negli incontri, tutti gratuiti, rivolti ai professionisti del settore e ai visitatori della manifestazione, punto di riferimento da sempre per chi sta rinnovando e ristrutturando la propria abitazione.

La sicurezza in casa.

Domani (lunedì 30 settembre) l’AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza – organizza il convegno sulla “Gestione della sicurezza in casa: dai fattori di rischio a nuove soluzioni” in programma alle ore 15.00 in sala Bianca. I lavori, introdotti da Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, analizzeranno i fattori di rischio per formulare alcune soluzioni per ridurli. Interverranno Francesco Santi, Presidente AIAS e Sirio Cividino, Direttore tecnico scientifico Crslaghi, professore Associato presso l’Università San Raffaele.

Le politiche abitative regionali.

Sempre domani (lunedì 30) l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, illustrerà le novità che ritiene necessario apportare alla disciplina a sostegno delle politiche abitative della nostra regione e lo farà nel corso dell’incontro dal titolo “Politiche abitative regionali: prospettive e novità” alle ore 17.15 in sala Bianca.

I nuovi scenari, economici e sociali, impongono infatti di rivedere le politiche abitative in modo da renderle efficaci alle attuali esigenze abitative pur non rinunciando a quelle che nel nostro territorio sono sempre state pietre miliari nel sostegno alla casa, forti della collaborazione istituzionale con gli enti locali, le aziende territoriali e le associazioni del terzo settore senza dimenticare lo Stato.

Con l’occasione l’Assessore anticiperà la novità sulla modalità di presentazione delle domande del contributo regionale “prima casa”, che dal prossimo 9 dicembre passerà dall’attuale modalità cartacea alla modalità digitale tramite sistema informatico della Regione.

Sempre di più la casa che abitiamo è pensata per risparmiare sulle bollette e rispettare l’ambiente: in fiera quest’anno il percorso espositivo è particolarmente incentrato sulle tecnologie e sui materiali per l’efficientamento energetico, progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici e soluzioni ingegneristiche sostenibili.