La Solari compie 300 anni, una storia tutta friulana che ha rivoluzionato il tempo

I 300 anni della Solari.

Trecento anni scanditi da battiti d’ingegno, visione e design: oggi la Solari, storica azienda friulana fondata nel 1725, celebra un traguardo raro e prestigioso. Per l’occasione, Poste Italiane ha emesso un francobollo commemorativo valido per la posta ordinaria spedita in Europa, che omaggia l’azienda simbolo del tempo e dell’eccellenza industriale italiana.

Il francobollo.

La vignetta del francobollo raffigura un orologio da tavolo a palette dal design iconico anni ’60, creato da due maestri del progetto, Gino Valle e Massimo Vignelli. Un oggetto diventato emblema di un’epoca, capace di unire estetica e funzionalità in modo inimitabile. In alto è presente il logo dell’azienda. Completano il francobollo la legenda “AZIENDA DEL TEMPO DA 300 ANNI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

La cerimonia.

La cerimonia ufficiale questa mattina, alle ore 11.00, nella sede di Udine, in via Gino Pieri a Udine.I partecipanti potranno assistere alla costruzione dal vivo di un CIFRA 3, il più piccolo orologio elettromeccanico a lettura diretta, progettato da Gino Valle e inserito nel 1967 nella collezione permanente del MoMA di New York.

La storia della Solari.

Fondata nella piccola località carnica di Pesariis, la ditta Fratelli Solari iniziò la propria attività con la costruzione di orologi da torre. Da allora, ha saputo evolversi mantenendo sempre saldo il legame con la tradizione. “In quasi tre secoli, la nostra azienda ha incarnato valori profondi: la capacità di innovare, l’evoluzione tecnologica, il rispetto della tradizione, e soprattutto l’emozione umana che il tempo porta con sé”, ha dichiarato il presidente Massimo Paniccia nel bollettino illustrativo che accompagna l’emissione del francobollo.

Nel corso della sua storia, Solari ha conquistato diversi riconoscimenti : nel 1956 il Compasso d’Oro per il CIFRA 5, esempio perfetto di sintesi tra forma e funzione; e ancora nel 1962, un secondo Compasso d’Oro per i teleindicatori alfanumerici, utilizzati nei principali aeroporti e stazioni ferroviarie del mondo. Questi ultimi vennero scelti dall’architetto Eero Saarinen per arredare il celebre terminal TWA all’aeroporto J.F. Kennedy di New York.