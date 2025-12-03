Michele Pittacolo, la storia del campione paralimpico sbarca su Rai 3 bis

Ultima puntata di STRAordenari dedicata al friulano Michele Pittacolo.

L’ultima puntata della serie in lingua friulana “STRAordenari” è dedicata alla storia di Michele Pittacolo, campione paralimpico di ciclismo su strada. Il documentario andrà in onda martedì 9 dicembre alle 21:25 circa su Rai 3 bis (canale 810) e in replica venerdì 12 dicembre alle 21:45 circa. Successivamente, la puntata sarà disponibile su RaiPlay con i sottotitoli in italiano.

Dall’incidente alla rinascita.

Michele Pittacolo, classe 1970, inizia la sua carriera ciclistica già a 13 anni. La sua vita subisce una drastica svolta nel 2007 quando, durante un allenamento, è vittima di un grave incidente stradale che gli causa una paralisi cerebrale con danni irreversibili. Ma ciò che per chiunque avrebbe rappresentato la resa, per Michele è stata solo una nuova e più importante sfida. Dopo numerosi interventi ed estenuanti terapie riabilitative, riprende a gareggiare e a vincere.

Conquista il bronzo alle Paralimpiadi di Londra, sei titoli mondiali e più di cinquanta titoli italiani. Non basta, lo scorso agosto, a 55 anni arriva ottavo ai mondiali su strada. E con la passione di un ragazzino continua ancora a correre.

La serie STRAordenari.

Si conclude con questa puntata la serie documentaria “STRAordenari”. Ogni episodio ha offerto una narrazione intima e autentica di persone con disabilità, età e percorsi di vita diversi, mettendo in luce temi universali come la resilienza, la famiglia, la passione e l’amore.



La serie “STRAordenari” è diretta da Dorino Minigutti e prodotta da Agherose. Realizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia – Fondo per l’Audiovisivo del FVG e ARLeF. Patrocinato da ASUFC, Comitato Paralimpico Regionale FVG, Consulta regionale per la disabilità, ANMIL FVG, Associazione Tetra-Paraplegici FVG, Istituto Salesiano “G. Bearzi” di Udine, Comunità Piergiorgio Onlus e U.I.L.D.M. Udine.