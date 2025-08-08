Lo spettacolo delle stelle cadenti sulla cima del monte Matajur

A tu per tu con le stelle sulla cima del monte Matajur. Alla vigilia della notte di San Lorenzo, sabato 9 agosto, ci sarà la straordinaria opportunità di osservare il cielo stellato d’agosto con l’ausilio di attrezzature professionali messe a disposizione dall’associazione Matajur Astrolab presso il rifugio Dom na Matajure (1554 m), gestito dalla Planinska družina Benečije (Associazione alpinistica della Benecia).

L’assenza di sorgenti luminose e l’ampia visuale garantita dalla più alta montagna delle Valli del Natisone permetteranno di osservare in modo straordinario stelle cadenti, pianeti e ammassi globulari. Partenza dal rifugio Pelizzo (raggiungibile agevolmente in auto) alle ore 18.30 e trasferimento, con l’ausilio della guida della Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone APS, al rifugio Dom na Matajure dove si degusterà una appetitosa cena. Alle 21.00 l’inizio delle osservazioni astronomiche. Rientro al parcheggio del Rifugio Pelizzo per le ore 23.00. Il percorso è semplice, 250 metri di dislivello appena, ma richiede scarpe da trekking, torcia elettrica e acqua.