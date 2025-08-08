Una nuova sede per il Centro per l’impiego di Gemona del Friuli

Dal prossimo anno il Centro per l’impiego di Gemona si trasferira al Palazzo Scarpa.

Il Centro per l’impiego di Gemona del Friuli si prepara a cambiare casa: dal prossimo anno lascerà l’attuale sede di via Santa Lucia per trasferirsi all’interno del Palazzo Scarpa, in piazza Garibaldi, nel cuore della città. La decisione, annunciata dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, fa seguito all’approvazione da parte della Giunta regionale dello schema di convenzione con il Comune di Gemona, proprietario dello storico edificio, che verrà concesso in uso gratuito alla Regione per 25 anni.

“Dal prossimo anno il Centro per l’impiego di Gemona del Friuli avrà una nuova sede moderna, funzionale e più adatta alle esigenze del personale e degli utenti – ha spiegato l’assessore Rosolen – . Il Cpi verrà infatti trasferito dall’immobile di via Santa Lucia 25, dove è attualmente collocato, all’interno dell’ex Palazzo Scarpa in piazza Garibaldi, in pieno centro cittadino”.

I lavori e la nuova sede.

L’intervento prevede la ristrutturazione del primo piano dell’ex Palazzo Scarpa, in piazza Garibaldi, edificio di proprietà comunale già oggetto di lavori di riqualificazione per ospitare, ai piani inferiori, aule dell’Università di Udine. “L’immobile sarà concesso in uso gratuito alla Regione per 25 anni – ha osservato Rosolen – e la nuova sede consentirà di rispondere in modo più adeguato alla crescente domanda di servizi per il lavoro, derivante anche dal rafforzamento del personale previsto dal Piano straordinario nazionale e dal Pnrr”.

Il progetto ha un valore complessivo di poco più di un milione di euro, finanziato con 800mila euro di risorse nazionali e 250mila euro derivanti da fondi regionali. I lavori, affidati dal Comune, avranno una durata stimata di cinque mesi e il collaudo della struttura è previsto entro la tarda primavera del 2026. La realizzazione del nuovo Cpi di Gemona del Friuli rientra tra gli otto interventi di ristrutturazione programmati dal Piano regionale per il potenziamento dei servizi per l’impiego”.

“Con quest’accordo la Giunta conferma la volontà di investire sulle politiche attive del lavoro attraverso una rete di Centri per l’impiego strutturata per rispondere in maniera efficace alle esigenze del mercato del lavoro. Per quanto riguarda Gemona, l’ammodernamento della struttura è essenziale per migliorare la qualità dei servizi erogati, garantendo ai cittadini spazi più accoglienti e funzionali e agli operatori ambienti di lavoro adeguati”.