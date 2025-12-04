Al via la stagione sciistica in Friuli: la mappa degli impianti aperti, i prezzi e le novità

Ecco gli impianti di sci aperti, i prezzi degli skipass e le novità in Friuli.

Da sabato 6 dicembre le piste della regione aprono al pubblico con tariffe ridotte e tante novità per vivere la montagna invernale. Sella Nevea inaugurerà il 13 dicembre. Sono inoltre previste oltre 500 attività extra sci che accompagneranno tutta la stagione.

Apertura degli impianti: dove si scia dal 6 dicembre

Dal 6 dicembre prende il via la nuova stagione sciistica in Friuli Venezia Giulia. Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio accoglieranno gli sciatori già nel weekend lungo del 6, 7 e 8 dicembre, mentre Sella Nevea aprirà i propri impianti il 13 dicembre con la nuova seggiovia Gilberti e il potenziamento del sistema antivalanghe.

Nei primi giorni sarà applicata la tariffa di bassa stagione, con uno sconto aggiuntivo del 30% nei comprensori dove meno del 40% delle piste è aperto. Dal 20 dicembre all’8 marzo entreranno in vigore le tariffe di alta stagione. Gli skipass restano tra i più convenienti dell’arco alpino, con prezzi invariati rispetto alla passata stagione, e sono confermate agevolazioni per famiglie, bambini e senior.

Gli impianti accessibili.

A Piancavallo saranno aperti i tappeti Daini, Genzianella con campo scuola e pista, Caprioli con Caprioli 3, Bambi, Busa con lo skiweg Sauc e Tremol. Funzioneranno anche le seggiovie Casere con le piste Casere 1, 2 e 3, Busa Grande e Sole, insieme alla seggiovia Tremol e alla pista Nazionale Bassa. Dal 6 dicembre, gli impianti saranno operativi tutti i giorni, fatta eccezione per Caprioli e Busa Grande, aperte solo dal 6 all’8 e nei weekend successivi. Sempre a Piancavallo apriranno il bob su rotaia e Nevelandia.

A Sappada saranno attive le seggiovie Pian dei Nidi, con pista e skiweg, e Eiben Col dei Mughi con il tracciato Nazionale, insieme alla sciovia e pista Campetto1. In area Davost, a Forni di Sopra, apriranno tutti i giorni i tappeti Campo scuola, Davost e Primi Passi, con relativa sciovia Davost. Dal 6 all’8 dicembre, in area Varmost saranno operative le seggiovie Varmost 1 e 2, con le piste Varmost 2 e Senas, mentre il Fantasy Park sarà aperto dal 6 all’8 dicembre, per riaprire regolarmente dal 13 dicembre e tutti i giorni dal 20 dicembre. Due chilometri della pista di fondo Tagliamento saranno percorribili. A Sauris la stagione inizierà con l’apertura del tappeto e della pista Campo scuola di Sauris di Sopra, dal 6 all’8 dicembre.

Dal 6 all’8 dicembre apriranno la funifor Monte Zoncolan e le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar e Giro d’Italia, con le piste Zoncolan 3 alta e bassa, Zoncolan 4 e Goles, e relativi skiweg. Sempre dal 6 dicembre saranno disponibili i tappeti Lausc e Cima Zoncolan, con piste campi scuola. A Tarvisio apriranno la telecabina del Lussari, con la parte alta della Di Prampero, le seggiovie Priesnig, Duca d’Aosta, Florianca, Hütte e Prasnig, servendo le piste Florianca, Foresta e Malga. Nella parte bassa saranno aperti i campi scuola e le piste dell’area Duca d’Aosta, con le seggiovie Tschopfen, Duca d’Aosta e il tappeto Campo scuola. Apriranno anche bob su rotaia e Fun Park dell’Angelo.

Tariffe e agevolazioni

Il Friuli Venezia Giulia conferma la sua attrattiva per gli sciatori grazie alle tariffe competitive, tra le più convenienti dell’arco alpino: lo skipass giornaliero per adulti nel 2025/26 costa 44 euro (38,50 in bassa stagione). Bambini nati tra il 2019 e il 2023 sciano gratuitamente, mentre over 75 (nati nel 1950 o prima) e junior (2007-2018) pagano 10 euro al giorno. I senior (1951-1961) hanno una tariffa di 38,50 euro (27,50 in bassa stagione).

La formula sci@sempre mantiene gli stessi prezzi: tessera da 30 ore a 226 euro per adulti, 198 euro per senior e 57 euro per junior e over 75; da 15 ore 153 euro per adulti, 134 per senior e 39 per junior/over 75; da 4 ore, 35 euro per adulti in alta stagione, 38,50 euro per 5 ore. Due giorni costano 81 euro (20 junior/over 75, 71 senior), cinque giorni 182,50 euro (160 senior, 50 junior/over 75).

L’abbonamento stagionale CartaNeve costa 550 euro per adulti, 482 per senior, 138 per junior/over 75, mentre i baby sciano gratis. Le famiglie possono usufruire di sconti del 30% sull’abbonamento stagionale e del 25% sullo sci@sempre acquistando almeno tre ticket. Agevolazioni sono confermate anche per gruppi organizzati, scuole, persone con disabilità, studenti universitari e residenti nei comuni con impianti PromoTurismoFVG.

Novità della stagione

Tra le novità più importanti della stagione sciistica 2025/26 spicca la nuova seggiovia Gilberti a Sella Nevea, che migliora l’accesso e la fruibilità delle piste. Tutti i poli montani saranno dotati delle nuove grafiche dei varchi Axess, mentre a Tarvisio è stato completato il relamping della Di Prampero con illuminazione a led più efficiente. Sono stati introdotti servizi innovativi come i power bank a Tarvisio, Zoncolan e Piancavallo e il progetto “Edugame Super (FV)G – Di Prampero”, un gioco didattico e interattivo lungo la pista.

Gli interventi di miglioramento hanno riguardato tutti i comprensori: a Forni di Sopra/Sauris è stato ristrutturato il self-service Varmost, a Piancavallo realizzati i nuovi chioschi Busa del Sauc e Arneri, manutenzione del bacino Arneri e nuova copertura del Palapredieri; a Ravascletto/Zoncolan nuovi percorsi per sci alpinismo e mezzi di servizio, oltre a lavori sull’innevamento; a Sappada-Forni Avoltri potenziato l’innevamento della zona Cima Sappada e aperto il parcheggio Kratten; a Sella Nevea, oltre alla nuova seggiovia Gilberti, è stato implementato il sistema antivalanghe.

Montagna extra sci: oltre 500 esperienze

Oltre allo sci, la montagna del Friuli Venezia Giulia offrirà più di 500 attività extra sci: ciaspolate, trekking sulla neve, fiaccolate notturne, laboratori per bambini, esperienze di biathlon a Forni di Sopra, escursioni nei boschi di Sauris, passeggiate con lanterne a Sutrio e Paluzza, astrotrekking ad Arta Terme e attività di arrampicata e snow e-bike nel Tarvisiano.

Wellbeing in alta quota

Un passo dopo l’altro, immersi nella natura, il benessere prende forma grazie alle esperienze di wellbeing in montagna del Friuli Venezia Giulia, che invitano a riconnettersi con l’ambiente e con se stessi: dalle attività all’aria aperta ai percorsi di consapevolezza, tra bagni di gong, di grotta e nel bosco e giochi nelle foreste per i bimbi. L’elenco di tutte le attività si può trovare sul sito di Promoturismo Fvg.

Fogolâr in famiglia

Una nuova iniziativa dedicata alle famiglie, realizzata in collaborazione con Ortoteatro, per

riscoprire attorno al calore del fuoco l’atmosfera, i racconti di una volta e i sapori genuini. I locali aderenti si trasformano in tappe di un percorso narrativo condiviso, in cui lasciarsi avvolgere dalle storie della tradizione carnica, tramandate e rivissute negli spazi più autentici del territorio.

Sono cinque i locali che dal 9 gennaio al 5 febbraio apriranno le porte ai visitatori, accogliendoli con il loro fogolâr acceso per un’esperienza unica: “Naunal” a Sutrio, “Alle Alpi” a Comeglians, “Al Fogolâr e Galles” a Paluzza, “Bellavista” a Ravascletto