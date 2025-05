Dal Sud al Friuli, due amici appassionati di moda trasformano il loro sogno in realtà

C’è chi sogna e chi costruisce il proprio sogno, giorno dopo giorno: è il caso di Domenico Armiento e Alessio Francavilla, rispettivamente 28 e 30 anni, entrambi originari della provincia di Foggia, che nel cuore del Friuli hanno dato forma a una visione nata dalla passione per la moda e dal desiderio di creare qualcosa di proprio.

Domenico si trasferisce a Pordenone nel 2020, Alessio a Oderzo. Per caso o per destino, si incontrano nel 2021 e nasce un’amicizia sincera, fatta di valori comuni, di sogni che sembrano troppo grandi, ma che iniziano piano piano a prendere forma. Quello per la moda è un interesse che li accomuna fin da subito: non solo l’abbigliamento in sé, ma tutto ciò che essa rappresenta — espressione di sé, stile personale, identità.

Nel 2024 fondano effe4a, società che rappresenta il simbolo della loro unione e da cui nasce Viale del Glamour, un e-commerce di moda con un’anima ben definita: qualità accessibile, cura per il cliente e stile per tutti. Ispirati dai giganti del commercio digitale come Amazon e Zalando, i due amici vogliono però mantenere un approccio più diretto e personale, fatto di dialogo, disponibilità e attenzione costante alle esigenze del cliente.

Il debutto sul mercato è sorprendente. “A pochi giorni dal lancio abbiamo ricevuto i primi ordini. È stato emozionante”, raccontano. E quella fiducia iniziale, che spesso tarda ad arrivare nei progetti emergenti, per loro è il segnale più forte: c’è spazio per chi osa con sincerità e determinazione. Nonostante le difficoltà iniziali e l’inesperienza nel mondo del web, Domenico e Alessio stanno imparando ogni giorno. Hanno trasformato un’idea in una realtà concreta, dimostrando che con impegno, passione e una visione chiara, anche i sogni più ambiziosi possono diventare realtà.