Una 21enne di Cervignano vince la prima selezione per Miss Italia

La prima selezione in Fvg per Miss Italia.

La prima selezione per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia è stata vinta da Michela Bertossi, 21enne di Cervignano del Friuli, studentessa di scienze politiche con il sogno di laurearsi in criminologia, che ha conquistato la fascia di Miss Telefriuli.

La serata è iniziata con un intervento in collegamento della Patron di “Miss Italia”, Patrizia Mirigliani, che ha augurato il meglio alle partecipanti e agli organizzatori. Negli studi dell’emittente friulana, a premiare Michela Bertossi, c’era Ofelia Passaponti, la “Miss Italia 2024”, che ha condiviso con il pubblico il suo percorso.

Durante l’evento, le undici concorrenti si sono esibite in una sfilata in abito elegante e completo sportivo. Oltre a Michela, sono stati premiati anche Emma Paolino, che ha conquistato il secondo posto con la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”, e Nicole Fasiolo, che ha ottenuto il terzo posto con il titolo di “Miss Framesi”.

Le tre ragazze, Michela, Emma e Nicole, avranno la possibilità di partecipare alla finale regionale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, che si terrà alla fine di agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

L’evento ha visto anche la partecipazione di “Miss Cinema 2024” Giulia Caramel, la cantante Nicole Vioto, e altri ospiti che hanno animato la serata con performance artistiche. Un’edizione di successo che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per “Miss Italia” in Friuli, curata dall’agenzia modashow.it.