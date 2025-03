Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 21 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo in Friuli si preannuncia stabile anche per venerdì 21 marzo, con cielo da poco nuvoloso a variabile su tutta la regione. Le temperature minime saranno in lieve aumento, mentre i venti soffieranno deboli. Sui rilievi montuosi si verificheranno inversioni termiche.

Nel dettaglio, le temperature previste: in pianura, minime comprese tra 2 e 4°C, mentre le massime raggiungeranno i 13-15°C. Sulla costa, il clima sarà leggermente più mite, con valori minimi tra 5 e 8°C e massime tra 10 e 13°C. In montagna, a 1000 metri si registreranno circa 3°C, mentre a 2000 metri la temperatura si aggirerà intorno agli 0°C.