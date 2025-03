Scuole chiuse per le elezioni, il Comune organizza attività alternative per i bambini

Attività per i bambini delle scuole chiuse per elezioni a Pordenone.

Lunedì 14 e martedì 15 aprile 2025 le scuole primarie che ospitano i seggi per le elezioni comunali di Pordenone resteranno chiuse per le operazioni di voto e per lo spoglio delle schede. Per supportare le famiglie, l’amministrazione ha organizzato due mattine ludico sportive rivolte ai bambini che altrimenti sarebbero costretti a rimanere a casa.

Per questa iniziativa gratuita verranno utilizzati cinque impianti sportivi comunali situati nei diversi quartieri della città, con la collaborazione delle associazioni sportive: la palestra delle scuole Gabelli in viale Trieste (Asd WEISONG), il Palazzetto dello Sport “Pala Crisafulli” di via Interna (Asd Sistema Rosa Pallacanestro, Associazione Skorpion, Sci Club Panorama e Asd Scacchistica Pordenonese), la palestra delle scuole Pasolini in via Maggiore (Asd Roraigrande), il PalaViola presso il Polisportivo di Torre di via Peruzza (Asd Torre) e il Palazen “Argo Leveghi” di via Pirandello (Asd Polisportiva Villanova).

Come iscriversi.

Per iscrivere il proprio bambino è necessario compilare l’apposito form sull’home page del Comune di Pordenone. Le iscrizioni sono aperte da lunedì 24 marzo alle 7:00 fino a esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui il numero di domande superi il numero di posti disponibili si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste di iscrizione.

È possibile indicare un impianto sportivo preferenziale, fino a esaurimento dei posti disponibili. Se per un bimbo fossero inserite più domande (magari con diverse preferenze di impianti sportivi) sarà considerata valida solo la prima pervenuta. La presentazione della domanda non garantisce l’iscrizione al servizio in quanto si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande, fino all’esaurimento posti. Alcuni giorni dopo la chiusura delle domande di iscrizione, l’ufficio scuola comunicherà l’esito via mail.

Orari e informazioni sulle attività.

Durante le mattine ludico sportive l’ingresso è previsto dalle 7.30 alle 8.00 mentre l’uscita dalle 12.30 alle 13.00. Il genitore può delegare una persona di fiducia alla consegna e al ritiro del bambino/a e, in tal caso, questo delegato dovrà esibire il proprio documento di identità. Non sono previsti né il servizio scuolabus né quello di pranzo e, proprio come nei giorni di scuola, si dovranno portare con sé merenda e borraccia. Per i giovani partecipanti si raccomandano scarpe da ginnastica pulite e un abbigliamento comodo.

L’amministrazione organizza quest’iniziativa per la terza volta. Si tratta di un servizio unico in Italia, non scontato, e che implica un notevole sforzo organizzativo, sia riguardo alla disponibilità degli impianti sportivi che a quella delle associazioni e delle tante persone che metteranno a disposizione il proprio tempo volontariamente e gratuitamente per la buona riuscita dell’iniziativa.

Per questo il Comune ringrazia anticipatamente tutti coloro che saranno coinvolti nelle mattine ludico sportive e tiene a precisare alle famiglie che farà il possibile per accontentare tutti, pur non garantendo l’assegnazione di ciascun bambino alla palestra indicata nella domanda come struttura preferita.