Le due città del Friuli aderiscono per prime alla community.

In Italia è in crescita il numero di comuni aderenti alla rete BorghiDog, borghi italiani in cui i turisti insieme agli amici quattro zampe sono i benvenuti. L’idea di realizzare una community in cui segnalare borghi idonei a esperienze pet-friendly, fornendo per ciascuno informazioni utili e complete sui servizi di accoglienza offerti, nasce in Basilicata nell’aprile 2021.

Da oggi anche in Fvg.

Ad oggi, sono inseriti nella lista di Borghi Dog diversi comuni della Basilicata, del Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Umbria e da oggi anche del Friuli Venezia Giulia. Infatti aderiscono alla rete dei Borghi Dog D’Italia Cordovado in provincia di Pordenone e Venzone in provincia di Udine.

Entrambi i borghi, classificati già tra i più belli d’Italia, hanno deciso di entrar a far parte della rete Borghi Dog per incrementare il settore turistico. Visitare questi borghi rappresentativi della storia e della cultura del Friuli Venezia Giulia, con i propri amici a quattro zampe significa scoprire una terra ricca di storia: abitata da celti, romani, longobardi, veneziani e dagli Asburgo. Due borghi dal sapore Mitteleuropeo che si gusta sia nella lingua parlata che nella cucina.

Cordovado e Venzone.

“Proponiamo ai turisti che sceglieranno il nostro borgo – afferma il vicesindaco di Cordovado con delega al turismo Matteo Petraz – oltre alla visita del centro storico una passeggiata di 1,5 km circa che parte dalla fontana di Venchiaredo e giunge ai mulini storici di Stalis, ben conservati e inseriti in un contesto naturalistico molto suggestivo: proprio accanto ai mulini scorre un fiume che con la natura rigogliosa tutt’intorno, rende affascinante questo luogo, ideale per un break rilassante con il vostro cane”

“Passeggiare per il centro storico con i nostri amici a quattro zampe – dichiara Michela Stefanutti, ufficio turistico del borgo di Venzone – non è solo fattibile ma estremamente facile: il giro delle mura di Venzone è di solo 1 km, ma è una passeggiata di ricca di arte e storia. Si può visitare il Duomo romanico-gotico del ‘300, considerato il simbolo della ricostruzione post terremoto. Nel sagrato anteriore del Duomo troviamo la Cappella di San Michele costruita nel 1200 e attuale sede del museo permanente dedicato alle Mummie di Venzone, fino ad arrivare al Palazzo Orgnani-Martina per vistare la mostra permanente BOSC-Foreste, Uomo, Economia nel Friuli Venezia Giulia”

Nella pagina dedicata alla regione Friuli su BorghiDog.it si possono trovare tutte le informazioni necessarie per trascorrere qualche giorno di pace e relax nei borghi di Venzone e Cordovado. Maggiori informazioni www.borghidog.it

