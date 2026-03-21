Andrea Bocelli in concerto a Gemona per rendere omaggio alle vittime del terremoto

Andrea Bocelli protagonista del concerto evento a Gemona per ricordare il terremoto del Friuli e le sue vittime.

Sarà la voce del Maestro Andrea Bocelli a rendere omaggio alle vittime del terremoto del Friuli nel cinquantesimo anniversario del sisma, con un grande concerto in programma a Gemona del Friuli giovedì 7 maggio alle ore 20.00 nella caserma Goi – Pantanali, uno dei luoghi simbolo della tragedia e della rinascita.



Il concerto – organizzato in collaborazione con FVG Music Live, VignaPR – è inserito nel calendario ufficiale delle commemorazioni promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione assieme ai principali attori istituzionali, ecclesiali, culturali, sociali e produttivi del territorio. I biglietti (ingresso gratuito, prenotazione nominale obbligatoria) saranno disponibili online su Ticketone.it dalle ore 10:00 di mercoledì 25 marzo, sino a esaurimento della capienza (15 mila persone).

Un momento di memoria collettiva.

“Questo concerto rappresenta molto più di un evento musicale – sottolinea il governatore della Regione Massimiliano Fedriga –. È un momento di memoria collettiva che unisce il Friuli Venezia Giulia nel ricordo delle vittime del terremoto e nel riconoscimento della straordinaria capacità di questa terra di rialzarsi. La presenza di un artista di fama mondiale come il Maestro Andrea Bocelli conferisce a questa ricorrenza un respiro internazionale e contribuisce a trasmettere un messaggio universale: dal dolore può nascere una nuova speranza. Ai piedi delle nostre montagne, simbolo della tragedia ma anche della rinascita, la musica diventa linguaggio condiviso e testimonianza viva di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici”.



“A cinquant’anni dal terremoto – aggiunge l’assessore regionale alla Salute con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi – il ricordo di quei giorni resta vivo e si accompagna a un sentimento profondo di vicinanza alle comunità che ne portano ancora il segno. Le celebrazioni sono anche un’occasione importante per rafforzare la consapevolezza del ruolo della Protezione civile, patrimonio di quella esperienza. Ci stiamo preparando a eventi di grande rilievo che prevedono una partecipazione di persone imponente e per questo le misure di sicurezza, la logistica e la gestione dei flussi sono al centro del nostro lavoro. Anche in questa grande occasione metteremo a frutto le competenze maturate negli anni”.



Un momento di alto valore simbolico e culturale, pensato per trasformare il ricordo del dolore in un messaggio universale di speranza, rinascita e condivisione, nel segno di una comunità che, a cinquant’anni dal sisma, continua a riconoscersi nella forza della propria storia.

Il tour mondiale di Bocelli e i 30 anni di “Romanza”

Il concerto è inserito anche nel calendario ufficiale del tour del Maestro Andrea Bocelli – prodotto da AEG e WME in collaborazione con AB Management, FPB Production e Almud – dedicato ai trent’anni di “Romanza”, lo storico album che comprende canzoni entrate a pieno titolo nella storia della musica e nella colonna sonora di milioni di vite. “Romanza” sarà dunque uno dei perni di questa serata speciale: una parola dalla profondità plurimillenaria che tinge di eroismo, di amore e avventura le diverse arti che coinvolge… E che in musica diventa sinonimo di sentimento, cantabilità, immediatezza emotiva.



Perché ogni romanza parla all’anima, è melodia che racconta, proprio come i brani iconici dell’omonimo album che da trent’anni riassume (e consacra al mondo) il talento del Maestro Andrea Bocelli: pagine come “Time to Say Goodbye”, “Vivo per lei”, “Il mare calmo della sera”, “Vivere”, “Miserere” e tante altre, compongono infatti un capolavoro, un progetto musicale tutt’oggi forte dell’imbattuto primato d’essere il più venduto di tutti i tempi realizzato da un artista italiano.