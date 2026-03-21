Le azzurre si allenano al Varmost, a Forni di Sopra le giovani promesse dello sci alpino

Dopo i due ori ai Mondiali Juniores di Narvik, Anna Trocker guida il gruppo azzurro in allenamento sulle piste del Varmost.

Le piste del Varmost tornano protagoniste dello sci di alto livello. In questi giorni Forni di Sopra ospita infatti un allenamento della squadra nazionale italiana femminile di sci alpino, con la presenza di quattro giovani atlete azzurre: Anna Trocker, Arianna Putzer, Marta Giaretta e Vittoria Rossi.



A catalizzare l’attenzione è soprattutto Anna Trocker, classe 2008, reduce da un’impresa che l’ha portata sotto i riflettori internazionali. Ai recenti Campionati Mondiali Juniores di Narvik, in Norvegia, l’azzurra ha conquistato una storica doppietta, vincendo la medaglia d’oro in gigante e la medaglia d’oro in slalom, risultato che la consacra tra i talenti più interessanti del panorama azzurro e internazionale.

Forni di Sopra sempre più apprezzato dagli atleti.

La scelta di Forni di Sopra come sede di allenamento conferma ancora una volta il valore tecnico e sportivo del comprensorio del Varmost, sempre più apprezzato non solo dagli appassionati, ma anche dagli atleti impegnati nella preparazione di appuntamenti importanti. Le condizioni delle piste e la qualità dell’ambiente montano rendono infatti la località friulana una meta ideale per il lavoro sulla neve in una fase decisiva della stagione. Le atlete sono accompagnate dall’allenatore Paolo Boldrini, dallo Skiman Diego Pernechele e dalla preparatrice atletica Luisa Chiesa.



Per Anna Trocker, quello sulle nevi fornesi rappresenta anche un passaggio importante verso il prossimo grande impegno internazionale. Al termine degli allenamenti, l’atleta partirà infatti per la Norvegia, dove sarà attesa dalle finali di Coppa del Mondo sulle piste di Kvitfjell e Hafjell.



Una presenza che dà lustro all’intera località e che rafforza l’immagine di Forni di Sopra come punto di riferimento per lo sport invernale, capace di ospitare atlete di alto profilo in un contesto di grande valore tecnico e paesaggistico al cospetto delle Dolomiti.