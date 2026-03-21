Non si ferma all’alt: inseguimento di 10 chilometri, denunciato un giovane

Bloccato dai carabinieri a Treppo Grande dopo un inseguimento di 10 chilometri.

Notte movimentata tra Tarcento e Treppo Grande, dove un giovane automobilista è stato denunciato dopo non essersi fermato all’alt imposto dai carabinieri e aver dato vita a un lungo inseguimento lungo circa 10 chilometri. Per lui sono scattati il ritiro della patente, il sequestro dell’auto e una pesantissima raffica di sanzioni, con la decurtazione complessiva di 58 punti.



L’episodio è avvenuto nella notte del 18 marzo, quando i militari della Radiomobile di Cividale del Friuli erano impegnati in un controllo alla circolazione stradale lungo la Pontebbana. Intorno alle 3, i carabinieri hanno intimato l’alt a un’autovettura il cui conducente aveva appena effettuato un sorpasso azzardato. L’uomo, un trentenne straniero residente a Udine e neopatentato, invece di fermarsi ha proseguito la corsa a forte velocità.

L’inseguimento.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha continuato a mettere in atto manovre estremamente rischiose, tra cui sorpassi azzardati e invasioni della corsia opposta anche in prossimità di curve. Nel tentativo di seminare la pattuglia, ha inoltre lanciato dall’auto in corsa vari oggetti, tra cui una bottiglia di birra.



La corsa si è conclusa nel territorio comunale di Treppo Grande, dove il veicolo è stato bloccato grazie anche all’intervento di altre pattuglie.

Denuncia e ritiro della patente.

L’uomo, in evidente alterazione alcolica, si è anche rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e quindi, oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’autovettura.



A conclusione dell’accertamento, per le diverse sanzioni “collezionate”, gli verranno decurtati 58 punti dalla patente di guida (anche se ne aveva solo 20), oltre a due sospensioni ed al sequestro amministrativo ai fini della confisca. Una guida spericolata e sotto l’effetto dell’alcol che è costata cara al ragazzo ma che poteva costare molto di più ad un qualsiasi utente della strada inconsapevole che fosse passato in quel momento.