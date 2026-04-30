Villa de Claricini Dornpacher riapre le porte al pubblico e torna a mostrare il fascino della sua storia seicentesca. Con l’arrivo della bella stagione, dopo una serie di interventi di straordinaria manutenzione, la dimora di Bottenicco di Moimacco, alle porte di Cividale del Friuli, accoglie nuovamente i visitatori tra sale decorate, collezioni d’arte, giardini storici e nuove esperienze immersive.

Dalla seconda metà di aprile il parco della Villa è accessibile gratuitamente nei fine settimana, offrendo la possibilità di passeggiare tra fiori, alberi da frutto, roseti, essenze rare e alberi secolari. La domenica mattina, invece, sono previste visite guidate agli interni, su prenotazione, per scoprire la storia e i segreti di uno dei complessi storici più affascinanti del territorio friulano.

La storia della villa

Incastonata tra vigne e brolo, Villa de Claricini Dornpacher venne edificata intorno alla metà del Seicento dalla nobile famiglia de Claricini, arrivata in Friuli da Bologna alla fine del XIII secolo. Nel corso dei secoli la dimora ha conservato un patrimonio prezioso, fatto di affreschi, dipinti, mobili, arredi, abiti, manufatti tessili, tappeti, stampe, disegni, fotografie, documenti d’archivio, libri, strumenti musicali e oggetti d’arte applicata.



Un insieme di testimonianze che racconta non solo la storia della famiglia, ma anche quella del territorio, intrecciando memoria privata, arte e vicende collettive.

Un’esperienza multimediale tra storia e suggestione

La visita agli interni è oggi arricchita dal progetto “de Claricini Experience – la storia rivive”, un percorso multimediale che permette al pubblico di immergersi nella storia della Villa e del territorio circostante attraverso l’utilizzo di particolari visori.



Gli ambienti della dimora si trasformano così in scenari narrativi sempre diversi: luoghi di incontri storici, paesaggi naturali, boschi animati, ricevimenti e scorci suggestivi. A guidare i visitatori è anche una voce narrante, pensata per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.



Tra le novità figura anche un’installazione immersiva dedicata a Dante Alighieri, ospitata in un salottino della Villa. Un omaggio legato alla figura di Nicolò de Claricini, vissuto tra il 1896 e il 1941, profondo studioso e conoscitore dell’opera dantesca.

Nel parco la mostra dedicata a Marcello Mascherini

Il grande giardino storico della Villa, disegnato tra suggestioni all’inglese e all’italiana, ospita fino al 2 giugno la mostra “Marcello Mascherini. Gioia di vivere”, dedicata a uno dei protagonisti della scultura europea del Novecento nel 120° anniversario della nascita.



L’esposizione, curata da William Cortes Casarrubios, propone quattordici sculture in bronzo di grandi dimensioni, inserite in un percorso che mette in dialogo arte, paesaggio e architettura. La mostra è realizzata in collaborazione con l’Archivio Marcello Mascherini e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

Orari e informazioni per le visite

Villa de Claricini Dornpacher è visitabile la domenica mattina con visite guidate su prenotazione, con partenze alle 10, alle 11 e alle 12. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria sul sito visit.declaricini.it oppure scrivendo a [email protected]. Il costo è di 10 euro a persona.



L’ingresso ai giardini è invece libero e gratuito il sabato e la domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, senza necessità di prenotazione.