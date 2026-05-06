Il Presidente Sergio Mattarella a Gemona: “La resilienza ha radici in Friuli”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Gemona del Friuli alla seduta straordinaria del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, svolta in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976, in omaggio a una terra che ha saputo rialzarsi con dignità e determinazione.

Era la sera del 6 maggio di cinquant’anni fa quando, nel Nord-Est del Paese, per 60 secondi, la terra tremò e una scossa di magnitudo 6.4, nota in friulano come “Orcolat”, devastò vaste aree della regione, coinvolgendo Gemona, Forgaria, Osoppo, Venzone, Majano, Trasaghis, Tarcento e diversi altri borghi e frazioni. Il bilancio di quell’evento – che si ripresentò di nuovo nel settembre dello stesso anno – fu drammatico: quasi mille vite spezzate, più di 3.000 feriti e oltre 100 Comuni distrutti o gravemente danneggiati.

A cinquant’anni di distanza, Gemona, la comunità più colpita, con circa 400 morti, è stata oggi al centro delle celebrazioni che hanno unito il ricordo delle vittime, la gratitudine verso soccorritori e volontari, e la riflessione sul “Modello Friuli”, il percorso di ricostruzione rapida e partecipata che ha ispirato la moderna Protezione Civile e che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella gestione delle emergenze.

Una giornata di memoria e partecipazione che si è aperta al Cimitero comunale dove il Presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori, portata a spalla da due Corazzieri in alta uniforme, presso il monumento in memoria delle vittime del terremoto.

Al Cinema Teatro Sociale, invece, si è svolta la Sessione straordinaria del Consiglio regionale, momento centrale delle manifestazioni, aperta con l’inno nazionale eseguito dalla Fanfara della Brigata alpina Julia e con la proiezione di un video commemorativo.

Il discorso del Presidente Sergio Mattarella.