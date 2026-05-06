Auto in fiamme ad Azzano Decimo, il conducente riesce ad uscire e a mettersi in salvo

L’incendio questo pomeriggio ad Azzano Decimo.

Incendio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, ad Azzano Decimo, dove un’autovettura ha preso fuoco mentre stava percorrendo via Borgo Caccia. L’allarme è scattato intorno alle 17, quando il conducente del mezzo si è accorto della presenza di fumo che usciva dal vano motore.



L’uomo, resosi conto del pericolo, ha immediatamente accostato a bordo strada, è sceso dall’auto e si è portato in una zona sicura, contattando subito i soccorsi.

L’auto avvolta dalle fiamme

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone. Al loro arrivo, l’autovettura era ormai completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio e, una volta domato il rogo, hanno messo in sicurezza sia il veicolo sia l’area circostante.

Fortunatamente, l’incendio non ha coinvolto persone né altri mezzi in transito o parcheggiati nelle vicinanze. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, partito dal vano motore del veicolo.