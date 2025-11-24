Udine, rinvenuti due cadaveri in un edificio abbandonato

Rivenuti due cadaveri in un edificio abbandonato a Udine.

Due cadaveri sono stati rinvenuti oggi, lunedì 24 novembre, in un edificio abbandonato di via Bariglaria a Udine. Secondo le prime informazioni della Polizia di Stato, sul posto assieme a sanitari e vigili del fuoco, si tratta di due uomini adulti, verosimilmente morti da molto tempo in quello stabile che si ipotizza fosse occupato senza titolo. Non sono, per ora, visibili segni di violenza. Le indagini sono in corso.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++