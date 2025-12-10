Torna il mondo dei folletti a Gemona.

Torna nel cuore di Gemona del Friuli una delle manifestazioni più attese del periodo natalizio: Il Magico Mondo dei Folletti. Dopo il successo delle edizioni passate, domenica 14 dicembre, dalle ore 14, via Bini si trasformerà ancora una volta in un vero e proprio villaggio incantato popolato da folletti, giochi, magia e tanto divertimento per i più piccoli.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Borgate del Centro Storico in collaborazione con il Comune di Gemona, rientra nel calendario degli eventi natalizi intitolato “La magia di Natale – Folletti & fantasia”. Il programma si preannuncia ricco e coinvolgente: l’intera via Bini verrà completamente allestita per offrire un pomeriggio gratuito di festa all’aperto, pensato soprattutto per le famiglie.

Laboratori, magie e bolle di sapone

Tra le attrazioni più attese ci sono i laboratori creativi dello Scrigno dei Sogni e dell’associazione Lo Scivolo, che coinvolgeranno i bambini in attività manuali e fiabesche. Passeggiando lungo la via, i visitatori incontreranno personaggi sorprendenti come Aristide con le sue bolle di sapone giganti e il misterioso mago Ursus, pronti a lasciare a bocca aperta grandi e piccoli con le loro esibizioni.

Non mancheranno momenti di lettura animata, spettacoli itineranti, giochi tradizionali e postazioni dove gustare bevande calde e prelibatezze tipiche dell’inverno friulano. A rendere l’atmosfera ancora più natalizia ci penserà la Banda musicale di Gemona, con le sue melodie festose che accompagneranno l’intero pomeriggio.

Un villaggio per sognare

“Siamo sempre stati coinvolti nelle precedenti edizioni de Il magico mondo dei folletti – sottolinea il presidente del Comitato Borgate del Centro Storico, Giulio ‘Jackut’ Contessi -, ma quest’anno la guida è stata affidata a noi e ne sono particolarmente felice. Lo sappiamo quanto le famiglie e in particolare i bambini amino questi momenti e ci teniamo a regalare loro dei bei ricordi”

Con l’arrivo dei folletti, Gemona del Friuli rinnova la sua vocazione all’accoglienza e alla valorizzazione del centro storico, trasformandolo in un luogo dove la fantasia prende vita e il Natale diventa un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Appuntamento, dunque, a domenica 14 dicembre: il villaggio dei folletti aspetta tutti per una giornata di festa, sogni e meraviglia.