Al Diversamente bistrot di Udine degli abbracci ‘speciali’ per Natale

10 Dicembre 2025

di Elena Bergamini

La giornata degli abbracci al Diversamente bistrot di Udine.

Quest’ anno il Natale si tinge di gioia e solidarietà al “Diversamente bistrot” di Udine, il locale che in maniera esemplare, da un anno a questa parte, è riuscito a creare un connubio perfetto tra inclusione sociale e sapori genuini del territorio. Sabato 6 dicembre infatti, dalle 10.30 alle 16.30, in collaborazione con i ragazzi dell‘AnffasUdine, nel locale si è tenuta la oramai consolidata in gran parte della nostra regione “Giornata Degli Abbracci”.

“Questa iniziativa nasce con l’intento di regalare un gesto così significativo come quello rappresentato da un abbraccio, a persone che probabilmente non ne hanno mai ricevuto uno, a persone che stanno attraversando un periodo difficile o, semplicemente, a chi ha il piacere di ricevere un gesto d’affetto soprattutto a ridosso delle festività natalizie, dove le mancanze si fanno sentire ancora di più”, spiega la presidente e organizzatrice dell’evento Tiziana Macorini.

Il risultato si è rivelato ancora una volta essere sorprendente, decine di persone, qualcuno proveniente anche dal confine, tra un caffè e una chiacchiera, si sono lasciate coinvolgere dall’atmosfera gioiosa e fraterna. “La gratitudine verso tutte le persone che hanno partecipato e si sono commosse è davvero enorme, le ringrazio tutte, sono loro il vero motore di tutto questo fenomeno che sta prendendo piede – conclude Macorini- proprio per questo motivo auspico che questo sia solo il primo di una serie di eventi che svolgeremo in questo locale, perché le persone che ci lavorano e l’atmosfera che si respira rendono il contesto particolarmente pregno di amore, gentilezza e, perché no, anche un po’ magico“.

