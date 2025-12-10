Al Diversamente bistrot di Udine degli abbracci ‘speciali’ per Natale

La giornata degli abbracci al Diversamente bistrot di Udine.

Quest’ anno il Natale si tinge di gioia e solidarietà al “Diversamente bistrot” di Udine, il locale che in maniera esemplare, da un anno a questa parte, è riuscito a creare un connubio perfetto tra inclusione sociale e sapori genuini del territorio. Sabato 6 dicembre infatti, dalle 10.30 alle 16.30, in collaborazione con i ragazzi dell‘AnffasUdine, nel locale si è tenuta la oramai consolidata in gran parte della nostra regione “Giornata Degli Abbracci”.

“Questa iniziativa nasce con l’intento di regalare un gesto così significativo come quello rappresentato da un abbraccio, a persone che probabilmente non ne hanno mai ricevuto uno, a persone che stanno attraversando un periodo difficile o, semplicemente, a chi ha il piacere di ricevere un gesto d’affetto soprattutto a ridosso delle festività natalizie, dove le mancanze si fanno sentire ancora di più”, spiega la presidente e organizzatrice dell’evento Tiziana Macorini.

Il risultato si è rivelato ancora una volta essere sorprendente, decine di persone, qualcuno proveniente anche dal confine, tra un caffè e una chiacchiera, si sono lasciate coinvolgere dall’atmosfera gioiosa e fraterna. “La gratitudine verso tutte le persone che hanno partecipato e si sono commosse è davvero enorme, le ringrazio tutte, sono loro il vero motore di tutto questo fenomeno che sta prendendo piede – conclude Macorini- proprio per questo motivo auspico che questo sia solo il primo di una serie di eventi che svolgeremo in questo locale, perché le persone che ci lavorano e l’atmosfera che si respira rendono il contesto particolarmente pregno di amore, gentilezza e, perché no, anche un po’ magico“.