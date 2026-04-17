Da domani, sabato 18 aprile, a partire dalle ore 10.00, sarà ufficialmente attivo il link per la prenotazione libera della Santa Messa di ringraziamento e commemorazione in ricordo delle vittime del terremoto del 1976.

La celebrazione, che rappresenta un momento centrale e profondamente simbolico dell’anniversario del sisma, si terrà il prossimo 3 maggio a Gemona del Friuli. L’annuncio è giunto dall’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, il quale ha confermato che la funzione sarà presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana.

Sicurezza e partecipazione comunitaria

La messa vedrà la concelebrazione dell’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, insieme ai delegati delle Diocesi che nel 1976 si gemellarono con i paesi terremotati friulani. Data l’importanza dell’evento, la prenotazione è vivamente consigliata.

L’assessore Riccardi ha spiegato le ragioni di questa procedura: “Ragioni di sicurezza ci impongono questa formalità, forse inusuale per una funzione religiosa, ma necessaria per seguire i protocolli indicati dal sistema della sicurezza e permettere a chiunque lo desideri di partecipare a questo momento comunitario”.

Logistica, trasporti e grandi appuntamenti

Per accedere alla celebrazione, gli interessati dovranno collegarsi alla piattaforma TicketOne.it al link bit.ly/PrenotazioneSantaMessa. Oltre alla gestione dei posti, è stato previsto un piano per la mobilità: tramite il sito parkforfun.com sarà possibile prenotare gratuitamente il parcheggio al Parco del Rivellino e il bus navetta che porterà i fedeli alla caserma Goi Pantanali.

L’evento si inserisce nel percorso della memoria a cinquant’anni dalla scossa del 6 maggio. Secondo l’esponente della Giunta regionale “si tratta di un’occasione importante in cui è atteso l’arrivo di migliaia di persone per ricordare chi ha perso la vita durante il sisma. La celebrazione rappresenta uno dei grandi appuntamenti che caratterizzeranno le commemorazioni ufficiali, insieme al Consiglio regionale straordinario alla presenza del Presidente della Repubblica e al concerto del maestro Andrea Bocelli previsto per il 7 maggio”.

Organizzazione imponente.

La scelta della caserma Goi Pantanali come sede non è casuale, essendo un luogo simbolo della tragedia e della rinascita che la Regione ha appositamente ristrutturato. Riccardi ha sottolineato l’impegno di una macchina organizzativa imponente, attivata per accogliere i partecipanti “in maniera ordinata e con le massime garanzie di incolumità e che valorizzerà le competenze logistiche e di gestione dei flussi maturate dal sistema della Protezione civile in cinquant’anni di storia”.

Per chi non potrà essere presente, la funzione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Regione (youtube.com/@RegioneFVG). Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale 50terremotofriuli.it e sul sito dell’Arcidiocesi di Udine.