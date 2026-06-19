Ventiquattro treni straordinari per raggiungere Gemona del Friuli in occasione del Raduno degli Alpini del Triveneto. Regionale di Trenitalia, società del Gruppo FS, in accordo con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha predisposto un potenziamento dei collegamenti ferroviari per agevolare gli spostamenti dei partecipanti all’evento, in programma dal 19 al 21 giugno 2026.

Il raduno assume quest’anno un significato particolare, legato alle celebrazioni e al ricordo dell’aiuto prestato dagli Alpini alla città e al territorio friulano a cinquant’anni dal terremoto del Friuli.

I treni straordinari.

Il servizio aggiuntivo sarà attivo sabato 20 e domenica 21 giugno, con collegamenti straordinari tra le stazioni di Gemona, Udine e Carnia. In totale saranno 24 i treni straordinari programmati, che si aggiungeranno all’offerta ordinaria già prevista.

L’obiettivo è consentire un afflusso e un deflusso più ordinati dei viaggiatori, riducendo il ricorso all’auto privata e facilitando gli spostamenti verso la città che ospita il raduno.

Fermate anche nelle stazioni intermedie

I treni straordinari effettueranno servizio viaggiatori in tutte le stazioni intermedie lungo la tratta interessata, così da permettere anche ai residenti dei centri collegati dalla linea ferroviaria di raggiungere Gemona in modo più semplice.

La scelta del treno viene promossa come soluzione comoda, economica e sostenibile, evitando i problemi legati al traffico, alla guida e alla ricerca di parcheggio nei giorni di maggiore afflusso. Maggiori informazioni sugli orari e sui collegamenti sono disponibili sul sito Trenitalia, sull’app ufficiale, nelle biglietterie e presso i desk di assistenza.