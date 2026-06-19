Tentato furto alla gioielleria di Cervignano, ladri in fuga a mani vuote

Fortunatamente i ladri non sono riusciti a portare via nulla.

Colpo fallito nella notte a Cervignano del Friuli, dove una banda ha preso di mira la gioielleria Re Mida di via Roma. Il tentativo di furto è avvenuto tra le 2 e le 3 di venerdì 19 giugno, quando tre persone hanno cercato di forzare l’ingresso del negozio, colpendo la serranda blindata e tentando di sollevarla con l’ausilio di una pompa idraulica.



Il piano, però, non è andato a buon fine. L’entrata in funzione dell’allarme ha costretto i malviventi ad abbandonare il raid prima di riuscire a introdursi all’interno dell’attività.

I colpi nella notte e l’auto lasciata accesa

A dare l’allarme sono stati anche alcuni residenti della zona, svegliati dai rumori provenienti dalla strada. I colpi contro la serranda sono stati distintamente avvertiti da chi abita nelle vicinanze, insieme al suono dell’allarme scattato poco dopo.



Secondo quanto ricostruito, i ladri sono arrivati davanti alla gioielleria con un’auto scura, lasciata accesa a lato strada per garantirsi la fuga. Un testimone sarebbe riuscito anche a scattare una foto, immortalando il veicolo e tre persone intente ad armeggiare davanti all’ingresso del negozio.

L’estintore per le telecamere

Uno dei malviventi avrebbe avuto con sé un estintore, probabilmente utilizzato per rendere più difficoltosa la registrazione delle immagini da parte delle telecamere di sorveglianza. Una tecnica già vista in altri colpi, impiegata per confondere i sistemi video e ridurre le possibilità di identificazione.



Nonostante il tentativo di scassinare la serranda, i ladri non sono riusciti a entrare nella gioielleria. Il bilancio, al momento, parla di danni limitati alla parte esterna dell’attività, in particolare alla serranda.

Indagini dei Carabinieri

Sul posto e sulle indagini sono impegnati i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione le fasi del tentato furto e di individuare i responsabili. Al vaglio ci sarebbero anche le immagini disponibili e le testimonianze raccolte nella zona.

Sempre nella i ladri hanno preso di mira anche al McDonald’s di Tavagnacco, in via Nazionale 130. In questo caso, sono riusciti a entrare nel fast food dopo aver forzato una porta sul retro, portando via la cassaforte.