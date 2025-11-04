Premiata l’associazione “Amis dal Disu”: Franca Del Frate è Cavaliere della Repubblica

Si è svolta nella mattinata di ieri, lunedì 3 novembre, con un clima di orgoglio e commozione, presso la Prefettura di Udine, la premiazione degli insigniti Cavalieri della Repubblica.



Tra le venticinque persone che hanno ricevuto le benemerenze e che si sono contraddistinte nei vari ambiti sociali e lavorativi, c’è anche la gonarese Franca del Frate, da sempre in prima linea in merito alla solidarietà, presidente dell’ associazione di beneficenza “Amis Dal Disu“, che ha mosso i primi passi nel 2010 in seguito al tragico incidente in cui ha perso la vita il carabiniere Michele Filippo, figlio di Franca, impegnato in prima linea nelle missioni di pace all’ estero.

L’associazione è nata con lo scopo di aiutare le persone meno fortunate tramite raccolte fondi, spesso organizzate con l’ intento di aggregare persone di svariate fasce di età, dando loro la possibilità di divertirsi facendo beneficenza. Nonostante le serie problematiche di salute abbiano messo a dura prova più volte la Del Frate, in questi anni sono stati raccolti in maniera oltremodo trasparente ben 530 mila euro grazie all’organizzazione di balli solidali, cene solidali e tutte quelle occasioni che hanno dato la possibilità di divertirsi facendo beneficenza. Presenti, oltre il prefetto di Udine Domenico Lione e il questore Pasquale Antonio de Lorenzo, anche tutti i sindaci dei paesi rappresentanti gli insigniti, compreso il sindaco di Gonars Ivan Diego Boemo.