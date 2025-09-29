Gorizia, la strategia per la sicurezza: carabinieri a piedi nei punti caldi della città

A Gorizia, potenziate le pattuglie dei carabinieri a piedi.

Più sicurezza e maggiore presenza sul territorio: i Carabinieri della Stazione Principale di Gorizia hanno intensificato i pattugliamenti a piedi nei luoghi più frequentati della città. L’obiettivo è garantire un contatto diretto con la popolazione e rafforzare la percezione di sicurezza tra residenti, pendolari e famiglie.

Le pattuglie quotidiane sono presenti nel centro cittadino, alla stazione ferroviaria, alle principali fermate degli autobus e nei parchi urbani, dove il passaggio di cittadini è più intenso. I militari in uniforme controllano da vicino il territorio, prevenendo episodi di microcriminalità e comportamenti incivili, e mantenendo un dialogo costante con la comunità e gli esercenti.

Il servizio mira a tutelare in particolare le fasce più vulnerabili e chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici, offrendo una presenza rassicurante e costante. Con questa iniziativa, l’Arma dei Carabinieri conferma il proprio ruolo di presidio di legalità e prossimità, operando a stretto contatto con il territorio e ascoltando le esigenze dei cittadini per rendere la sicurezza un bene condiviso.