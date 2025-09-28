I controlli nell’ambito di Gusti di Frontiera.

Nella notte tra sabato e domenica, in occasione della manifestazione “Gusti di Frontiera”, i Carabinieri del Comando Compagnia di Gorizia hanno effettuato un servizio straordinario di controlli del territorio, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire gli incidenti stradali legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le cosiddette “stragi del sabato sera”.

L’operazione ha interessato le principali arterie di accesso e deflusso dall’area della manifestazione, così come le zone più frequentate dai giovani nelle ore notturne. L’attività ha visto l’impiego di 16 militari, che hanno controllato 75 veicoli e 163 persone mediante etilometri e drug test in dotazione.

Nel corso dei controlli, due conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, mentre altre sei violazioni al Codice della Strada hanno comportato il ritiro di tre patenti. Inoltre, due persone sono state sanzionate per ubriachezza e nei loro confronti è stato disposto il divieto di accesso alle aree urbane (D.AC.UR.) del centro storico di Gorizia per 48 ore, strumento noto come “Daspo urbano”, pensato per prevenire situazioni di degrado e garantire sicurezza e decoro urbano.

Sempre nell’ambito del servizio, un giovane è stato segnalato alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente ad uso personale. L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e repressione condotto quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione ai comportamenti di guida pericolosi e alla tutela dei giovani, garantendo elevati livelli di sicurezza nell’intera comunità.