A Gorizia parte un corso per formare sulle competenza digitali.

Il mercato del lavoro attuale richiede sempre di più competenze digitali e professionisti del settore Ict. L’ultima rilevazione dell’Osservatorio nazionale delle competenze digitali conferma come il fabbisogno di tecnici It sia in continua crescita, registrando il maggior numero di vacancy per le figure professionali connesse allo sviluppo di applicazioni (46% del totale a livello nazionale).

Per rispondere a questa esigenza, fortemente sentita anche in Fvg, dove molte imprese sono alla ricerca di figure altamente specializzate non facili da reperire, il Consorzio Friuli Formazione organizza a Gorizia il corso di Specializzazione tecnica superiore dedicato alla figura del Back end developer.

Il corso.

Di che cosa di occupa un Back end developer? È un tecnico in grado di progettare, sviluppare, testare e distribuire siti o applicazioni web partendo da una corretta architettura dei dati, sia di navigazione che relativa alla struttura delle interfacce. Durante il corso verranno approfondite alcune tecnologie e linguaggi di programmazione indispensabili per uno sviluppatore: Html e Css, Php, Python e Mysql.

Il percorso formativo, della durata di 800 ore, prevede un periodo di formazione intensivo in aula e una fase di stage (che potrà essere realizzata anche con contratto di apprendistato) della durata di quasi tre mesi presso le aziende partner del Centro Ifts cultura informazione e tecnologie informatiche.

Grazie alle skills acquisite gli allievi potranno trovare occupazione con facilità presso realtà che si occupano dello sviluppo di soluzioni Ict, ma non solo, visto che la spinta verso il modello di Industry 4.0, con particolare riferimento ad IoT e cloud, interessa trasversalmente molti settori economici e produttivi.

Il corso, completamente gratuito, verrà avviato a novembre 2021 e terminerà con l’esame finale nell’estate 2022. Le iscrizioni sono aperte sul sito del Consorzio Friuli Formazione www.friuliformazione.it. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Consorzio Friuli Formazione allo 0432/276400 oppure via email: info@friuliformazione.it

(Visited 31 times, 33 visits today)