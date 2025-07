“Futuri intrecci”, il documentario sul Merletto goriziano sbarca al Festival del cinema di Venezia.

Il documentario sul Merletto goriziano sbarca al Festival del cinema di Venezia. Dopo il successo di pubblico ottenuto nei giorni scorsi nell’ambito del Premio Amidei al Parco Coronini Cronberg, il film documentario “Futuri intrecci”, prodotto dalla Fondazione Scuola Merletti in collaborazione con Erpac Fvg, sbarcherà al Lido di Venezia. Realizzato da Tesla Production srl, con la consulenza scientifica di Miriam Mauri e Cristina Lulli e la regia di Cristian Natoli, il documentario verrà infatti proiettato venerdì 5 settembre al Festival del Cinema di Venezia.

Il documentario racconta come un’arte antica, come quella del merletto goriziano, possa dialogare con il presente e parlare alle nuove generazioni, avvicinandole a questa particolare tecnica artistica. Non a caso al film hanno collaborato gli studenti di diversi istituti scolastici dell’isontino (l’Istituto Buonarroti di Monfalcone, l’Istituto Galileo Galilei – Enrico Fermi – Nicolò Pacassi di Gorizia, l’Associazione Il Buonarroti APS, l’Istituto di musica Antonio Vivaldi di Monfalcone APS, Fondazione Villa Russiz e in partenariato con APT Gorizia).

Un ulteriore tassello verso la valorizzazione e il rilancio della Scuola Merletti, oggi parte di Erpac Fvg, che proprio quest’anno ha visto raddoppiare il numero di iscritti rispetto al 2024.