La città di Udine si prepara ad ospitare la Supercoppa del 13 agosto allo stadio Friuli: c’è un piano per la sicurezza.

Udine si prepara a vivere da protagonista uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate: la Supercoppa del 13 agosto, che vedrà scontrarsi allo stadio Friuli il Paris Saint-Germain, vincitore dell’ultima Champions League, e il Tottenham, che ha conquistato l’Europa League. In vista dell’appuntamento, il Comune ha messo a punto un piano articolato per garantire sicurezza, accoglienza e logistica, presentato al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta in Prefettura.

Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha sottolineato l’importanza dell’evento come vetrina per la città: “Abbiamo lavorato intensamente nelle ultime due settimane per farci trovare pronti a ospitare un appuntamento di rilevanza nazionale. Udine sarà funzionale e accogliente, ma soprattutto sicura, grazie al percorso condiviso costruito con le istituzioni e il mondo economico. Bar, ristoranti, negozi e attività di servizio saranno il primo biglietto da visita per chi arriverà in città. Con questa iniziativa vogliamo valorizzarli e offrire loro la possibilità di entrare in connessione diretta con i tanti visitatori presenti nei giorni della Supercoppa”.

I divieti.

Tra le misure previste, particolare attenzione è rivolta al divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, anche nei supermercati dell’hinterland e lungo le principali vie d’accesso alla città. Una scelta che ha l’obiettivo di “prevenire situazioni a rischio e tutelare l’incolumità dei cittadini”. Ci saranno 150 steward sguinzagliati per la città, e bus navetta che porteranno i tifosi allo stadio.

L’assessora alla polizia locale, Rosi Toffano ha evidenziato l’esperienza della città nella gestione di eventi complessi: “Udine ha già dimostrato di saper affrontare sfide simili. La sinergia tra Comune, forze dell’ordine e Prefettura sarà decisiva. Nei prossimi giorni definiremo ogni dettaglio: dalla mobilità alla raccolta straordinaria del vetro, fino alla regolamentazione del consumo di alcolici”.

Tutti si sono mostrati concordi su una cosa: l’obiettivo principale resta quello di trasformare l’intera giornata, dal villaggio della Supercoppa alla partita serale, in un momento di sport e festa all’insegna della sicurezza. “Faremo la nostra parte per garantire un’accoglienza all’altezza dell’evento e dell’immagine di Udine”.