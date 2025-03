Inaugurata la nuova sede della Croce Verde Goriziana

Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Croce Verde Goriziana. Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale al Demanio Sebastiano Callari e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. “Con l’apertura di una nuova sede, accanto a quella storica, oggi la Croce Verde goriziana amplia la sua attività, rafforzando il proprio radicamento e confermandosi come punto di riferimento fondamentale per il territorio”, ha commentato l’assessore Callari.

L’esponente della Giunta regionale ha sottolineato come il potenziamento dell’operatività dell’associazione si inserisca in un momento di grande fermento per Gorizia, impegnata nei preparativi per la Capitale Europea della Cultura 2025. “Sapere – ha detto Callari – che istituzioni come la Croce Verde, che è a tutti gli effetti un’istituzione per Gorizia, sono attive e presenti, è un elemento di forza non solo per la città ma per l’intera regione”, ha osservato.

“La cosa che ritengo più importante – ha aggiunto l’assessore – è la grande umanità che gli operatori e i volontari della Croce Verde esprimono nei confronti delle persone assistite. È un valore che si percepisce in modo chiaro”.

A questo proposito, l’assessore ha condiviso un ricordo personale legato alla sua sfera professionale: “Ogni volta che vedevo arrivare in ospedale un’ambulanza della Croce Verde, notavo come le persone a bordo fossero serene. Quel momento segnava per loro l’inizio di un percorso umanitario, che è parte stessa della guarigione”. In conclusione, Callari ha ringraziato i volontari e gli operatori per il lavoro che svolgono quotidianamente con dedizione e ha espresso l’auspicio che “questa realtà continui a operare a lungo, perché Gorizia – oggi più che mai – ha davvero bisogno di loro”.