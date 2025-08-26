Si cerca una persona scomparsa lungo il Fiume Isonzo.

Dalle 10.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Gorizia sono impegnati nelle ricerche di una persona scomparsa lungo il fiume Isonzo, nella zona che dal Parco Piuma di Gorizia si estende fino al confine di Stato. L’operazione è stata attivata su richiesta della polizia slovena e dei Vigili del Fuoco sloveni.

Le operazioni sono coordinate dal furgone UCL (Unità Comando Locale), allestito come Posto di Comando Avanzato presso il Parco Piuma. Dal centro operativo vengono dirette le squadre sul terreno: una pattuglia perlustra le sponde del fiume a piedi, mentre un’altra effettua la ricognizione a bordo di un battello pneumatico.

Sono inoltre in arrivo il Drago, l’elicottero del Reparto Volo del comando VV.F. di Venezia, e il Nucleo Regionale SAPR (Sistema Aereomobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia. I Vigili del Fuoco italiani collaborano costantemente con le squadre slovene per un’azione coordinata. Sul posto è presente, per competenza, anche la Polizia di Stato.