Casera Gerona senz’acqua: il Corpo Forestale arriva con 9.000 litri per salvare il bestiame

Disagi a Casera Gerona, nel territorio di Sauris.

Una pompa idraulica guasta ha lasciato senza acqua la casera Gerona, situata a 1.622 metri di quota, nel comune di Sauris, creando gravi problemi per l’abbeveraggio del bestiame. L’emergenza è stata affrontata prontamente dal Corpo forestale regionale (CFR), che ha garantito il rifornimento idrico trasportando complessivamente 9.000 litri nella struttura.

La segnalazione è arrivata al personale della Stazione forestale di Ampezzo, impegnato in sopralluogo sul territorio. Le responsabili della malga hanno segnalato la mancanza d’acqua, evidenziando le difficoltà per le circa quaranta vacche in lattazione.

Accertata l’impossibilità di riparare immediatamente la conduttura danneggiata, è stata allertata la sala operativa della Protezione civile di Palmanova. La pattuglia CFR di Ampezzo, con il supporto della Stazione forestale di Tolmezzo, ha così organizzato un intervento di soccorso utilizzando una delle autobotti antincendio dell’Ispettorato forestale di Tolmezzo.

Grazie a più rifornimenti, la cisterna della malga è stata riempita con 9.000 litri d’acqua, consentendo alla struttura di riprendere temporaneamente le normali attività in attesa della riparazione definitiva della pompa.