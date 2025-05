Capretto cade in un canale, i vigili del fuoco lo salvano con un battello pneumatico

Tratto in salvo un capretto caduto in un canale a Gorizia.

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, 11 maggio, a Gorizia per soccorrere un capretto caduto nel canale dei Dottori, in località Poggio Terza Armata. Erano circa le 21 quando l’animale, allontanatosi dal proprietario, è finito nel canale e si è rifugiato su una piccola piattaforma in cemento, senza però riuscire a risalire.

Sul posto è intervenuta una squadra del comando di Gorizia, supportata da personale specializzato in soccorso fluviale (SFA). I vigili del fuoco, utilizzando un battello pneumatico, con tecniche di soccorso fluviale hanno raggiunto il capretto lo hanno portato a riva e poi sul piano stradale dove è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Presenti anche i carabinieri per supportare le operazioni.