Il Tolmezzo lotta fino alla fine, il Rive Flaibano si prende la salvezza

L’ultima partita di campionato si chiude con una sconfitta per il Tolmezzo.

Nell’ultima gara stagionale del Campionato di Eccellenza FVG il Tolmezzo Carnia viene superato dal Rive Flaibano di mister Lizzi che con il risultato di 3 a 1 ottiene la salvezza matematica, evitando i playout grazie ai nove punti di margine sull’Azzurra Premariacco. Un risultato straordinario, considerando che a metà stagione la squadra era in piena zona retrocessione.

Il primo tempo.

Dal canto suo la formazione rossoazzurra, già salva da tre giornate, lotta comunque fino alla fine. Coradazzi sfiora il vantaggio nei primi minuti di gioco poi il Rive risponde prontamente con due reti in rapida successione: prima Parpinel su punizione, poi Comisso servito da Tell. I ragazzi di Serini (alla sua ultima panchina assieme al vice Gobbi) continua comunque a giocare con personalità, creando diverse occasioni con Baruzzini e Faleschini, ma senza riuscire a concretizzare.

La ripresa.

Nella ripresa, il Tolmezzo trova il gol dell’1-2 con Micelli dopo una traversa di Motta. Poco dopo, Garbero va vicino al pareggio colpendo il palo. A dieci minuti dalla fine, un fallo su Comisso di Beltrame in uscita vale il rigore del 3-1, trasformato da De Blasi.

Il Tolmezzo chiude con una prova generosa e il 14^ posto in classifica, il Rive Flaibano festeggia la salvezza. Entrambe faranno parte del prossimo campionato regionale di Eccellenza sicuramente assieme a Codroipo, Muggia, Kras, Fontanafredda UFM, Sanvitese, Pro Fagagna, Fiume Bannia, Juventina, Chiarbola Ponziana, Pro Gorizia, oltre a Nuovo Pordenone ed Lavarian Mortean Esperia, vincitrici dei rispettivi gironi di Promozione e il Chions, retrocesso dalla Serie D.

Complimenti infine al San Luigi vincitore del massimo campionato regionale e prossimo al ritorno proprio nella quarta serie nazionale; agli spareggi nazionali il Tamai, secondo classificato. Retrocedono in promozione Azzurra Premariacco, ManiagoVajont e Casarsa. Saranno Forum Julii e Tricesimo a contendersi l’ultimo posto utile per la stagione 2025-2026 in Eccellenza nello spareggio tra le seconde classificate dei gironi di Promozione.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 34^ GIORNATA

RIVE FLAIBANO – TOLMEZZO CARNIA 3-1

Gol:9’ Parpinel, 10’ Comisso, 53’ Micelli, 81’ De Blasi (rig.).

RIVE FLAIBANO: Lizzi M., Cozzarolo, Feruglio, Clarini, Duca, Parpinel, Tell, Gori (77’ Toffolini), Comisso, De Blasi (91’ Domenicone), Degano (85’ Filippig). All.: Mauro Lizzi.

TOLMEZZO CARNIA: Beltrame, Nait, G.Faleschini, (52’ D.Faleschini), Micelli, Capellari, Rigo, Lirussi (52’ Garbero), Baruzzini (74’ Fabris), Nagostinis (65’ Madi), Motta, Coradazzi (74’ Sabidussi). All.: Mauro Serini.

ARBITRO: Gabriele Caresia sez. Trento (Pignatale-Plozner)

NOTE – Ammoniti Nait, Micelli