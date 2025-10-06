Gorizia, siglato accordo di collaborazione tra l’Ufficio territoriale del governo e l’Associazione nazionale carabinieri (Anc).

Presso la Prefettura di Gorizia, è stato siglato un accordo di collaborazione tra l’Ufficio territoriale del governo e l’Associazione nazionale carabinieri (Anc).

Il protocollo è stato sottoscritto dal Prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, e dal presidente del Nucleo regionale di volontariato e Protezione civile Fvg OdV – Ispettorato Friuli Venezia Giulia dell’Anc, appuntato Scelto in congedo Rodolfo Athes, e permetterà ai carabinieri in congedo di fornire attività di volontariato in favore della locale Prefettura, potendo annoverare tra i propri aderenti volontari in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità maturati nel loro pluridecennale impiego nell’Arma.

Il protocollo, che avrà inizialmente la validità di 1 anno con decorrenza dal 30 settembre 2025 e sarà suscettibile di rinnovo, è stato approvato ed autorizzato dall’Ispettore regionale dell’Anc Michele Cristoforo Ladislao, e prevedono che l’attività di volontariato venga svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e al solo scopo di dare un concreto ausilio al personale della Prefettura di Gorizia.