Blitz esterno a Chions, il Tolmezzo torna a vincere

La partita del Tolmezzo a Chions.

Tre punti pesantissimi quelli che il Tolmezzo Carnia conquista sul campo del Chions, una delle formazioni più quotate del Campionato di Eccellenza. Lo fa dopo un primo tempo di sofferenza con Deril Cristofoli protagonista in diversi interventi decisivi e dopo una ripresa concreta, capitalizzata al meglio dalla rete di Nagostinis.

Il Chions parte fortissimo e già al 6’ si affaccia dalle parti dell’estremo carnico con un traversone di Feruglio sul secondo palo che Crivaro non riesce a deviare in rete. All’11’ è ancora Crivaro a far tremare gli avversari: il suo diagonale, da posizione defilata, si stampa sulla base del palo. I giallocrociati insistono e al 17’ sprecano una doppia clamorosa occasione. Su un errato rilancio, il pallone arriva a Urbanetto, ma l’attaccante si fa ipnotizzare da Cristofoli; poi, sul proseguimento dell’azione, ancora Urbanetto calcia a colpo sicuro trovando un riflesso straordinario del portiere tolmezzino.

La squadra di Moro continua a spingere. Al 20’ Manfrè innesca Crivaro, che costringe ancora Cristofoli agli straordinari. Al 25’ Urbanetto tenta la giocata da cineteca con una sforbiciata, ma anche in questo caso trova la risposta dell’estremo difensore carnico. Il Tolmezzo si fa vedere in avanti solo dopo la mezz’ora, con De Blasi che direttamente da calcio d’angolo costringe Tosoni all’uscita coi pugni.

Ma il protagonista assoluto del primo tempo resta ancora una volta Cristofoli: al 35’ compie un intervento prodigioso su Crivaro, lanciato a rete dopo un errore difensivo. Al 42’ arriva un’altra incredibile occasione fallita dai padroni di casa: Crivaro, a porta spalancata, calcia clamorosamente a lato. Il Tolmezzo riesce a rientrare negli spogliatoi con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa Radina si gioca la carta Nagostinis che prende il posto di Micelli. Al 10’ ci prova ancora il Chions da lontano con Mazzon, ma la mira è imprecisa. Con il passare dei minuti il Tolmezzo cresce e alza il baricentro. E al 17’ arriva la svolta: sulla prima vera sortita offensiva, Osso lavora bene un pallone in area e serve Nagostinis, che con freddezza infila Tosoni e firma l’1-0. Il Chions accusa il colpo e a un quarto d’ora dalla fine rimane in dieci per il fallo da ultimo uomo di Duca su Osso. Sul calcio di punizione seguente Gabriele Faleschini va vicino al raddoppio con un sinistro velenoso deviato in angolo. Nel finale, con l’uomo in meno, i padroni di casa tentano l’assalto disperato, ma trovano ancora un insuperabile Cristofoli a blindare la porta.

L’ultima occasione è per Urbanetto, che però si scontra ancora una volta con la giornata di grazia del portiere tolmezzino. Sulle ali dell’entusiasmo, il Tolmezzo prova anche a chiuderla con Cucchiaro, il cui tiro viene murato in mischia. Con i tre punti i carnici salgono a quota 8 in classifica e domenica riceveranno al “Fratelli Ermano” la Pro Fagagna.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 6^ GIORNATA

CHIONS-TOLMEZZO 0-1

GOL: 62’ Nagostinis

CHIONS: Tosoni, Cucchisi, Feruglio, Casella, Duca, Tomasi (88’ Citron), Mazzon (70’ Bajo), Manfrè (46’ Lodolo), Urbanetto, Comisso (63’ Barbosa), Crivaro (90’ Scappin). All. Claudio Moro.

TOLMEZZO: Cristofoli, Cucchiaro, Faleschini G., Micelli (46’ Nagostinis), Fabris, Nait, Buzzi, De Blasi, Solari (66’ Falschini D.), Motta, Osso (75’ Sabidussi). All. Vincenzo Radina.

ARBITRO: Antonio Bonutti (sez. Basso Friuli). Assistenti: Luca Filippi e Jean Hussu (sez. Trieste).

NOTE – Espulso 73’ Duca per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Faleschini G., Solari, Lodolo.