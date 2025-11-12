La dea bendata premia il Fvg: pioggia di 5 al Superenalotto per 95mila euro

La vincita al Superenalotto a Gradisca d’Isonzo.
Il SuperEnalotto torna a premiare il Friuli Venezia Giulia: nell’estrazione di martedì 11 novembre, Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia, è stata protagonista di una vera e propria pioggia di vincite.
Secondo quanto riporta Agipronews, cinque giocatori hanno centrato il “5”, portandosi a casa ciascuno 19.041,84 euro per un totale di circa 95mila euro. Tutti i tagliandi vincenti sono stati giocati presso il Bar dei Passeggeri, in viale Trieste 98.
L’ultimo “6”, invece, risale al 22 maggio 2025, quando un fortunato giocatore di Desenzano del Garda (BS) si aggiudicò 35,4 milioni di euro. Intanto, il jackpot per la prossima estrazione di giovedì 13 novembre continua a crescere e ha raggiunto quota 77,1 milioni di euro, attirando già l’attenzione di chi sogna di centrare il colpo grosso.