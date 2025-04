A Grado il servizio di telemedicina gratuito per turisti: è la prima spiaggia in Italia

A Grado, il servizio di telemedicina gratuito per i turisti.

Grado Impianti Turistici (Git) diventa la prima spiaggia in Italia a offrire il servizio di telemedicina ai propri ospiti, grazie alla collaborazione con Blue Assistance e l’utilizzo della carta QuraKare di Blue Health Center. L’iniziativa, che arricchisce il già ampio ventaglio di servizi digitali disponibili sulla spiaggia, mira a garantire ai turisti una maggiore sicurezza e comodità durante la loro vacanza.

La novità si inserisce in un progetto di digitalizzazione dei servizi offerti da Git, che include già la possibilità di prenotare ombrelloni, lettini e accedere a servizi di benessere. Grazie alla partnership con Blue Assistance, i turisti che prenoteranno per almeno sette giorni o acquisteranno un abbonamento potranno usufruire gratuitamente dei servizi di telemedicina tramite la piattaforma QuraKare. Questo servizio permette di consultare un medico generale o un pediatra 24 ore su 24, direttamente via videochiamata, senza bisogno di spostarsi dalla spiaggia.

Come funziona il servizio di telemedicina a Grado.

Il servizio è accessibile tramite un PIN fornito agli ospiti, che consente loro di attivare la carta QuraKare e creare un profilo sulla piattaforma online. Una volta registrato, sarà possibile prenotare una televisita, con la conferma dell’appuntamento inviata via email. L’assistenza medica è disponibile in italiano e in inglese, a seconda delle preferenze dell’utente.

La carta QuraKare offre anche la possibilità di estendere l’accesso ai membri della famiglia che soggiornano con il turista. Il servizio, che si attiva per un periodo di 14 giorni dalla creazione del profilo, è valido per tutta la durata del soggiorno, permettendo un supporto sanitario continuo durante la vacanza.

In caso di necessità di visite specialistiche in presenza, gli utenti potranno beneficiare di tariffe convenzionate con le strutture sanitarie del network QuraKare. Tuttavia, la telemedicina non è disponibile per situazioni di emergenza, per le quali è sempre consigliato rivolgersi al pronto soccorso.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso l’innovazione dei servizi turistici balneari, consolidando la vocazione di Grado come destinazione “smart” e attenta al benessere dei suoi ospiti. L’apertura ufficiale della stagione turistica con il servizio di telemedicina è prevista per il 1° maggio 2025.