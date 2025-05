Bofrost, ha inaugurato ieri la nuova filiale di Turriaco in Via Dei Manaruti 6. La nuova struttura, che sostituisce la vecchia filiale con sede a Monfalcone, rappresenta una tappa importante nel percorso strategico di crescita dell’azienda per garantire i piani di sviluppo in termini di fatturato e potenziamento dell’organico con inserimento di nuove risorse che risponderanno alle esigenze operative e gestionali della nuova sede.

La nuova filiale di Bofrost a Turriaco.

La nuova filiale, che consentirà all’azienda di estendere la propria copertura territoriale e rendere più efficienti processi e servizi, si estende su un’area complessiva di 4.142 metri quadrati, di cui 1.263 coperti dal fabbricato. L’edificio è dotato di tecnologia all’avanguardia per l’efficientamento dei consumi elettrici con impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia pulita da fonte rinnovabile: un investimento concreto verso un futuro più responsabile e attento all’ambiente e in linea con i valori dell’azienda.

Attualmente vi lavorano 33 persone, tra cui 26 venditori, inquadrati nel CCNL Commercio, che a bordo dei mezzi refrigerati visitano a domicilio i clienti fidelizzati e nuovi potenziali acquirenti, 2 addette amministrative, 2 magazzinieri e 3 uomini guida. La filiale serve circa 13.000 clienti, distribuiti su 23 zone operative che coprono tutto il Basso Friuli: da Grado a San Giorgio di Nogaro, Palmanova, Gorizia e l’area compresa tra il Carso, Trieste e Muggia.

L’inaugurazione.

“Negli ultimi anni Bofrost ha vissuto una forte crescita nell’area ed era necessario ampliare i magazzini e riorganizzare gli spazi di lavoro secondo gli standard progettuali che Bofrost si è data come obiettivo – ha dichiarato Gianluca Tesolin, Presidente e CEO di Bofrost. “Con l’apertura della nuova filiale di Turriaco, più moderna ed efficiente, vogliamo rafforzare il nostro radicamento sul territorio favorendo la crescita occupazionale con nuove opportunità di lavoro per chi cerca un impiego in un settore in crescita. Offriamo formazione, strumenti di welfare e un ambiente dinamico e stimolante. I nostri punti di forza restano l’eccellenza dei prodotti surgelati e la comodità del servizio a domicilio, sempre più apprezzato dai nostri clienti. Inoltre, grande novità del 2025, il nostro assortimento si arricchisce con la nuova linea di Integratori Alimentari Vitalbliss, che nascono da una precisa richiesta ricevuta dai nostri clienti.”

Il sindaco di Turriaco, Nicola Pieri, ha evidenziato il valore che la nuova apertura rappresenta: “Turriaco è una zona che sta vivendo un momento di rinnovo e trasformazione, e l’arrivo di una realtà solida come Bofrost rappresenta un segnale importante. Per un piccolo comune come il nostro, infatti, è un privilegio ospitare l’attività distributiva di un’azienda leader nella vendita diretta di surgelati con consegna a domicilio. Si tratta di un investimento sul territorio che può offrire risposte concrete in termini occupazionali e contribuire a soddisfare le esigenze lavorative della comunità.”

Si cerca personale: ecco come candidarsi.

L’azienda è alla ricerca di nuovo personale da inserire all’interno di questa sede: si cercano 3 venditori, che lavoreranno a bordo dei mezzi refrigerati e visiteranno i clienti a domicilio per offrire assistenza alla scelta dei prodotti; 3 promoter commerciali, che si occuperanno della promozione e vendita dei prodotti bofrost*; e 1 magazziniere, per la gestione di attività logistiche e di rifornimento. Le candidature possono essere inviate attraverso il sito ufficiale di Bofrost, nella sezione “Lavora con noi”.