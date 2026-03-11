Passaporto alle Poste, oltre 260 richieste in provincia di Udine: boom a Latisana

A poco più di due mesi dall’attivazione del servizio, sono già oltre 260 le richieste di passaporto presentate negli uffici postali della provincia di Udine abilitati alla procedura. Il dato riguarda i 131 sportelli postali che permettono ai cittadini di richiedere o rinnovare il documento direttamente alle Poste, senza doversi recare in Questura.



Tra gli uffici più attivi c’è Latisana, dove sono state elaborate 60 pratiche. Seguono Tolmezzo con 24 richieste, Gemona del Friuli con 23 e Pasian di Prato con 19 passaporti richiesti.

Il servizio passaporto alle poste con il progetto Polis

Il rilascio e rinnovo del passaporto negli uffici postali rientra nel Progetto Polis, l’iniziativa pensata per portare i servizi della Pubblica amministrazione nei piccoli centri e nelle aree più periferiche.



Il progetto prevede la trasformazione di quasi 7.000 uffici postali situati in comuni con meno di 15 mila abitanti in veri e propri sportelli unici di prossimità, dove i cittadini possono accedere a numerosi servizi pubblici senza doversi spostare nei capoluoghi. L’obiettivo è semplificare le procedure, ridurre i tempi di attesa e rendere più accessibile il rilascio di documenti importanti, come il passaporto.

Latisana tra gli uffici più attivi

Secondo Luisa Blaseotto, direttrice dell’ufficio postale di Latisana, il servizio ha registrato fin da subito un buon riscontro tra i cittadini. “A distanza di pochi giorni dall’attivazione del servizio abbiamo registrato un numero significativo di richieste di passaporto – spiega – . A quanto pare i Latisanesi amano viaggiare. Sono molte le famiglie che si sono recate in ufficio per essere sicure di avere il documento in tempo utile per la partenza. L’apertura dell’ufficio postale di Latisana su doppio turno ha certamente favorito questo risultato: nel caso dei minori, impegnati a scuola al mattino, i genitori hanno avuto la possibilità di accompagnarli nel pomeriggio”.



Come richiedere il passaporto alle Poste

La procedura per richiedere il passaporto allo sportello postale è semplice. Il cittadino deve presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e una fotografia, oltre a corrispondere l’importo di 42,70 euro per il passaporto e il contrassegno telematico da 73,50 euro.



Il pagamento può essere effettuato utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane negli uffici postali o tramite le piattaforme online, oppure attraverso i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti. In caso di rinnovo è necessario consegnare anche il vecchio passaporto oppure la denuncia di smarrimento o furto.



Gli operatori degli uffici postali provvedono a raccogliere i dati biometrici, come impronte digitali e fotografia, e inviano la documentazione all’ufficio di Polizia competente.

Consegna a domicilio sempre più scelta

Il servizio prevede anche la consegna del passaporto direttamente a casa. Una modalità che risulta particolarmente apprezzata nei piccoli centri: viene scelta dal 79% dei cittadini, mentre nelle grandi città la percentuale si attesta attorno al 32%.