Dal Friuli a Milano: ecco la land art che trasforma la natura in opera d’arte

Il progetto di land art “Tèste Testé” verrà presentato tra le buone pratiche turistiche del Friuli Venezia Giulia a “Fa’ la cosa giusta”, la fiera nazionale dedicata alla produzione e al consumo sostenibile.

Appuntamento alla fiera di Milano Rho domenica 14 marzo alle 14 nella Piazza Grandi Cammini. Nell’occasione si terrà l’incontro “Passi che includono: camminando tra natura, cultura e accessibilità in Friuli Venezia Giulia”.

La land art che nasce dal territorio

Tra i relatori sarà presente Riccardo Pasqualis, consigliere delegato al turismo del Comune di Sesto al Reghena, che illustrerà l’esperienza del progetto artistico.



“Tèste Testé” è una rassegna di land art che coinvolge artisti chiamati a realizzare opere direttamente nel paesaggio utilizzando elementi naturali presenti sul territorio. Installazioni che non restano immutate nel tempo, ma che cambiano con il passare delle stagioni e con gli effetti degli agenti atmosferici.



Le opere sono collocate in diversi punti del territorio comunale e possono essere ammirate liberamente, in particolare lungo gli itinerari cicloturistici della zona. Il percorso coinvolge anche il vicino Comune di Cordovado, contribuendo a valorizzare il paesaggio e le connessioni tra arte e natura.



Come ha spiegato Pasqualis, si tratta di “una rassegna di land art capace di trasformare la natura in un’installazione artistica, dove lo spettatore diventa custode prezioso dell’istante presente”. Durante l’incontro milanese sarà inoltre presentato il catalogo 2025, mentre si guarda già alla prossima edizione della manifestazione, che ha cadenza biennale.

Un esempio di turismo sostenibile

La presenza del progetto alla fiera nazionale rientra tra le iniziative selezionate per raccontare esperienze virtuose di turismo sostenibile del Friuli Venezia Giulia. “Grazie a PromoturismoFVG – aggiunge l’assessore Elisa Coassin – per averci scelto come esempio per raccontare le buone pratiche turistiche del territorio in questa vetrina nazionale ospitata nella fiera milanese”.



“Come Amministrazione comunale – conclude il sindaco Zaida Franceschetti – crediamo nell’importanza di un’offerta turistica variegata, che oltre alle nostre eccellenze storiche e architettoniche proponga al visitatore percorsi legati alla natura e all’arte, come nel caso di Tèste Testé”.