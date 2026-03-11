Cavallo cade nel fosso e resta intrappolato: salvato dai vigili del fuoco

E’ successo a Pasiano di Pordenone, il cavallo è rimasto intrappolato nel fango senza riuscire a risalire.

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, 11 marzo, a Pasiano di Pordenone, dove un cavallo di 30 anni è caduto in un fosso nei pressi di un maneggio senza riuscire a risalire. L’animale è stato recuperato dai soccorritori e affidato alle cure di un veterinario.



L’allarme è scattato poco dopo le 8, quando una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone è stata inviata sul posto per soccorrere l’equino rimasto bloccato nel fango. All’arrivo dei soccorritori, i proprietari hanno indicato il punto in cui l’animale era disteso nel fossato, visibilmente stremato dopo i tentativi di liberarsi.

I pompieri hanno quindi avviato le operazioni di recupero, non semplici a causa della posizione dell’animale e del terreno fangoso. Dopo alcuni tentativi, i soccorritori sono riusciti a far passare sotto il cavallo delle speciali braghe di sollevamento. Utilizzando il verricello installato sul mezzo fuoristrada, lo hanno quindi sollevato e trascinato lentamente fuori dal fosso, fino a posizionarlo su un tratto di terreno battuto.

Una volta messo in sicurezza, il cavallo è stato visitato da un veterinario presente sul posto. Gli accertamenti non hanno evidenziato ferite o traumi. Dopo qualche minuto di riposo, l’animale è riuscito a rialzarsi da solo ed è stato accompagnato dal proprietario all’interno della stalla, mettendo così fine all’intervento dei Vigili del fuoco con un lieto fine.