Maxi Recruiting Day in Friuli Venezia Giulia: 680 posti disponibili

Attraverso il Recruiting Day organizzato dalla Regione assieme a Fincantieri in collaborazione con il Comune di Monfalcone viene dato spazio a 680 figure professionali in tutte le fasi della catena produttiva navalmeccanica e anche a talenti che hanno percorsi di formazione molto qualificata ed elevata. In questo modo si punta ad attrarre persone che scelgano il Friuli Venezia Giulia per svolgere la propria attività professionale, ma soprattutto per radicarsi nel tessuto sociale. A tal fine esistono interventi specifici della Regione e l’auspicio è che Fincantieri, tra i più importanti player produttivi del territorio, ne usufruisca in maniera sempre maggiore.

È questo, in sintesi, il pensiero espresso dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen nel corso della presentazione del Recruiting Day per l’assunzione di personale da parte di Fincantieri e delle aziende del suo indotto, al quale hanno partecipato il sindaco di Monfalcone e il direttore direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri. Le selezioni si terranno il 18 aprile negli spazi del Comune di Monfalcone e coinvolgeranno, oltre a Fincantieri, le sue controllate Marine Interiors e Centro Servizi Navali e circa 30 aziende alla ricerca di personale specializzato per le sedi di Trieste, Monfalcone, Ronchi dei Legionari e San Giorgio di Nogaro.

L’esponente della Giunta ha rimarcato come, oltre a essere il più grande mai organizzato in Friuli Venezia Giulia, questo recruiting assuma un’importanza particolare per il coinvolgimento diretto di Fincantieri, confermando la correttezza del percorso di dialogo costante intrapreso dalla Direzione lavoro con il comparto produttivo e la rilevante attenzione alla co-progettazione dei corsi di formazione, per dare risposte a un territorio come quello monfalconese che necessitava di interventi sia sul fronte occupazionale sia su quello sociale. Un risultato che conferma la centralità dei centri per l’impiego della Regione nel contesto del Friuli Venezia Giulia e l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per rendere il nostro territorio maggiormente attrattivo per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Come è stato ricordato da Fincantieri, i profili ricercati abbracciano uno spettro ampissimo di competenze necessarie per presidiare e supportare le diverse fasi della commessa nave: dagli operai specializzati, ai tecnici di progettazione e produzione, fino alle figure legate alla gestione delle commesse, all’approvvigionamento e all’information technology, ma anche profili junior o di stage per i quali non è richiesta esperienza. Personale necessario a gestire il carico di lavoro di Fincantieri che, forte anche del grande incremento registrato negli ultimi dodici mesi, ammonta a un valore di oltre 34 miliardi di euro per 109 navi, di cui una quota importante per Monfalcone.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Monfalcone, che ha rimarcato come dopo molto tempo Fincantieri abbia nuovamente deciso di acquisire direttamente e rivolgendosi al territorio una parte importante del personale di cui necessità. Una dimostrazione del rapporto di collaborazione instauratosi tra l’azienda e la città dei cantieri.

Le figure professionali.

Per quanto riguarda le figure professionali, Fincantieri cerca tecnici di produzione e di progettazione; supervisori di produzione, operai specializzati (carpentieri, saldatori, elettricisti, tubisti, montatori) per la sede di Monfalcone e progettisti strutturali e di impianti, buyer, planner e controller, supply chain analyst e IT analyst per quella di Trieste. Marine Interiors cerca per le sedi di Ronchi dei Legionari e Pordenone progettisti d’arredo e tecnici qualità e preventivazione, mentre Centro Servizi Navali per la sede di San Giorgio di Nogaro ricerca addetti allo sviluppo processi produttivi e operai specializzati (taglio plasma, manutenzione).

Le altre aziende al Recruiting day.

Le altre aziende che partecipano al Recruiting day (BH Project; C.M.P.; Comin; Conit; Consorzio Blue Line Group; Consorzio Cowork; Delat; Esse Group; ETI; Famila; Gdue Ships; GMR Group S; I.D.A.L. Group; M.R.S. New Tecnology; Marine Work System; MES; Monferr; Naval Sud; Officile Cercato; Oma Nord Engineering & Construction; Onda; Petrol Lavori; Pigozzi Tech; S.B.T. Montaggi; S.G.M.; SCS Group; SEM Group; Sories Group; TEN03) operano nel settore della cantieristica navale e cercano operai (tubisti; carpentieri; saldatori; elettricisti; autisti CQC; ponteggiatori; sabbiatori-spruzzatori; montatori impianti; canalisti; addetti pulizie), impiegati (tecnici per rilievi a bordo nave e per gestione componentistica; progettisti; responsabili amministrativi esperti).



Per partecipare al Recruiting day è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro lunedì 10 aprile 2023 attraverso il sito web della Regione